۱۹ هزار نفر در خراسان جنوبی در دام اعتیاد گرفتار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح شنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادر استان با نماینده ولی فقیه اظهارکرد: پنج تیرماه به عنوان سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتیبانی رهبری در عرصه مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: مهم‌ترین سند افتخاران تقدیم ۳ هزار و ۷۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز در سطح ملی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی عنوان کرد: خراسان جنوبی بیش از ۸۵ نفر جانبار و ۹۷ نفر به عنوان شهید در این عرصه تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر در راستای منویات رهبری از سال ۹۴، اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر مطرح شده است، بیان کرد: بیش از ۴۶۰ کیلومتر مرز با بزرگ‌ترین کشور تولید کننده مواد مخدر داریم و حضور بیگانه در این کشور باعث شده در سال ۲۰۱۴ تا الان تفاوت های فاحشی در حوزه اصل و کاشت مواد مخدر شاهد باشیم.

زندی با بیان اینکه در ۱۸ ولایت افغانستان کاشت مواد مخدر انجام می‌شود، ادامه داد: کسانی که منادی بشریت بودند جز فقر چیزی به ارمغان نیاوردند.

وی با بیان اینکه ۳۰ تن انواع مواد مخدر غیر دارویی در استان طی هفته مبارزه با مواد مخدر امحا می‌شود، افزود: همایش صیانت و گفتمان سازی در استان برگزار خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی عنوان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی مردم ایران نشان دادند که حاضر نیستند یک وجب از خاک ایران را به تسخیر بدهند.

زندی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدرهیچ دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی با این پدیده مبارزه کند، گفت: این بلا از هر نوع بلایی خانمان سوز تر است.

وی بیان کرد: امروز مواد مخدر صنعتی که بیش از ۴۲۰ نوع آن ثبت شده بسیاری از محرمات را زیر پا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۹ هزار معتاد در خراسان جنوبی شناسایی شده است، گفت: از این تعداد سه هزار زن و ۱۶ هزار مرد هستند.

به گفته وی در چند سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و مقابله ای انجام شده است.

زندی از کشف ۳۲ تن انواع مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: در دو ماهه سال جاری بیش از ۶ تن مواد مخدر کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه ۱۵۱ درصد رشد داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی شاهد این هستیم که تعداد زیادی کودک در این حوزه درگیر هستند، گفت: تا کنون توانسته ای در زمینه درمان ۱۹۱ کودک ورود کنیم.