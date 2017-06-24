دستگاه قضایی عزت نظام است/ انگیزه رفع مشکلات مردم در مدیران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در دیدار با مسئولین قضایی فارس، تاکید کرد: شهید آیت الله بهشتی حق بزرگی به گردن انقلاب داشته و دارد و در تدوین قانون اساسی بسیار تاثیرگذار بود و توانست چهارچوب قانون اساسی را ببندد.

وی ادامه داد: سپس تشکیلات قضایی را مدیریت کرد و ابتکارات فراوانی داشت اما زمان اجازه نداد آنچه در فکرش بود پیاده شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در ۶ تیرماه سالروز سوء قصد به جان رهبر بود که خداوند متعال ایشان را برای ما نگه داشت زیرا قصد تروریست ها شهادت ایشان بود.

آیت الله ایمانی در خصوص قوه قضاییه نیز گفت: دستگاه قضایی از جهات محتلف نماد استفلال، بزرگی و عزت و آبروی کشور است زیرا تمام کشورهای برای اینکه آبروی آنها ارزیابی شود به دستگاه قضایی نگاه می کنند.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: یکی از موازین ارزیابی عزت جامعه دستگاه قضایی و چگونگی عملکرد آن است به همین جهت انبیای الهی ماموریت آنها قضاوت بود.

آیت الله ایمانی افزود: دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت بسیار بالایی است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی هر سال در مقایسه با گذشته درخشان تر بوده و عزت نظام جمهوری اسلامی را بالا ببرد با همان احکام خاص برای افراد خاص که نشان از قاطعیت دستگاه قضایی دارد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در اسلام زندان وجود داشته اما اینکه در چه شرایطی باشد مسئله دیگر است و امروز خانواده زندانیان بسیار آسیب پذیر شدند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: باید خانواده های زندانیان را تحت حمایت قرار دهیم زیرا خانواده آنها گناهی نکرده است و دولت باید به فکر آنها باشد و خیرین نیز حمایت کنند.

وی تاکید کرد: مشکلات آنها و تعداد خانواده زندانیان هم زیاد است بنابر این دولت و خیرین باید ورود کنند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: آسیب های اجتماعی است که مشکلات قضایی به دنبال دارد، فقر، بیکاری، مهاجرت به شهرها که بی پناه شده و در محیط بزرگی قرارگرفته و اعتقادات و مبانی دینی ضعیف و فقر بیداد می کند و محیط اطراف هم او را دعوت می کند به گناه.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: اگر بخواهیم و مسئولین جهادی عمل کنند عمده ناراحتی را به حداقل می رسانند اما با احساس درد و همدلی ممکن است.

آیت الله ایمانی افزود: مسئولین یک روز میز و صندلی را در ادارات رها کنند و به روستاهای اطراف بروند و مشکلات مردم را ببینند زندگی شهرهای جنوبی و روستاهای آنجا را ببینند.

وی تصریح کرد: گروه های تکفیری از همین مردم نیرو می گیرند از کسانیکه در این فقر زندگی می کنند و فکر و مغز آنها را شستشو می دهند.

امام جمعه شیراز افزود: انگیزه ای در مدیران ندیدم که آنها را ناراحت کند و به فکر رفع مشکلات مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: توجه به مردم و تکریم ارباب رجوع باید اولویت بسیار مهم باشد.