امیر کویت با امیر قطر و ولیعهد عربستان گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «صباح الأحمد الجابر الصباح» امیر کویت با برخی مقامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله امیر قطر، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی تلفنی گفتگو کرد.

بحران قطر و تحولات کنونی منطقه محور گفتگوها بود. امیران کویت و قطر در این تماس تلفنی، بحران به وجود آمده میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، تلاش کویت برای حل این بحران و رفع شکاف در روابط اعضای این شورا و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

امیر قطر نیز از تلاش های کویت برای حل و فصل بحران در روابط دوحه با شورای همکاری خلیج فارس قدردانی کرد.

گفتنی است که روز پنجم ژوئن سال جاری، ۵ کشور عربی- عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و یمن- با طرح اتهامی مبنی بر حمایت مقامات دوحه از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود را با قطر بطور غافلگیر کننده ای قطع کردند.

این درحالی است که دولت قطر این اتهامات را رد می کند و تلاشها برای منزوی سازی دیپلماتیک این کشور را «ناموجه» می خواند.