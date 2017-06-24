طلاق در خراسان جنوبی ۲۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی پور ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالیان اخیر سرعت بسیار چشمگیری در گذر از ثبت سنتی و رسیدن به ثبت نوین داشته است.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی با ۱۵ میلیون هکتار سومین استان بزرگ از نظر مساحت در کشور است، افزود: از ۱۵ میلیون هکتار اراضی استان ۱۴.۵ میلیون هکتار اراضی دولتی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع اراضی دولتی تا کنون توانسته ایم برای ۱۳.۸ میلیون هکتار سند مالکیت صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه پرونده های فیزیکی بزرگترین آسیب ها را به تشکیلات اداری می زند، گفت: در سال گذشته بالغ بر پنج میلیون برگ در سطح استان آرشیو الکترونیکی شد.

حاجی پور با بیان اینکه از بازرترین تفاوت های آرشیو الکترونیکی با پرونده های ثبتی قرار نگرفتن پرونده در دست کارمند یا ارباب رجوع است، عنوان کرد: سال گذشته دفاتر فیزیکی املاک و دفاتر اسناد رسمی از حدود کاری خود خارج شده بود لذا در حال حاضر تمامی اسناد به صورت الکترونیکی صادر می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری اخذ اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نیز به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته پست های مدیریتی بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: پست های سازمانی نیز از ۱۵۰ پست به ۲۵۰ پست ارتقاء پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بعد از ماه مبارک رمضان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سربیشه افتتاح خواهد شد، افزود: در سه ماهه نخست سال جاری اسناد تک برگ صادره ۱۳ درصد رشد داشته است.

حاجی پور با اشاره به اینکه پرونده های تشکیلی اجرایی در استان طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است، گفت: پرونده های مختومه اجرایی نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

کاهش ۱۴درصدی ازدواج در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه آمار ازدواج در استان در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: خوشبختانه طلاق نیز در سال جاری ۲۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شرکت های به ثبت رسیده در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰درصد رشد داشته است، بیان داشت: شرکت های منحل شده نیز ۴۲ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ دفترخانه اسناد رسمی در استان فعالیت دارند، گفت: ۳۷ دفترخانه ازدواج و ۱۵ دفترخانه طلاق نیز در استان فعالیت می کنند.

حاجی پور با اشاره به اینکه در سال گذشته سازمان ۴۰۰ هزار هکتار برنامه عملیاتی برای دریافت مختصات و نقشه های اراضی ملی برای اداره کل استان خراسان جنوبی تعیین کرده بود، افزود: اداره کل ثبت اسناد استان در این زمینه ۶۸۹ هزار و ۴۰۰ هکتار با رشد ۱۷۲ درصدی عملکرد داشته است.

وی ادامه داد: در بحث اسکن نقشه های قدیمی به نقشه های کاداس ۲۲۰ نقشه برنامه عملیاتی برای استان تعریف شده بود که با عملکرد ۳۸۹ نقشه ۱۷۷ درصد رشد داشته ایم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۲ نقشه عملکرد در زمینه داده آمایی نقشه های ثبتی داشته ایم، گفت: استان خراسان جنوبی در بحث تثبیت پلاک های ثبتی با رشد ۱۲۰ درصدی اولین استان کشور شناخته شده است.