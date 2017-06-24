۸۰۰۰ معاینه پزشکی قانونی در شاهرود انجام شد/ کمبود جدی اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحمانی پیش از ظهر شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با امام جمعه شاهرود در محل دفتر وی ضمن بیان اینکه افزایش خدمات دهی و تکریم ارباب رجوع از جمله رویکرد پزشک قانونی شاهرود به شمار می رود، ابراز داشت: در سال ۹۴ از میزان ۲۲۶مرگ مشکوک در پزشکی قانونی ۱۱۹ مورد را شامل می شد و این در حالی است که در سال گذشه هشت هزار و ۱۵۲مورد معاینه ۱۸۲مورد فوتی به این اداره ارجاع داده شد.

وی افزود: پزشکی قانونی شاهرود یکی از ادارات پر کار در این حوزه است چرا که علاوه بر مجموعه شهرستان به شهرهای همجوار نیز خدمات ارائه می کند و همین امر سبب شده تا این اداره دارای رتبه نخست استان از نظر تعداد مراجعان باشد.

رئیس پزشکی قانونی شاهرود با بیان اینکه ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به دلیل معلق بودن اعتبارات به نتیجه نرسیده است، ابراز داشت: این ساختمان از جمله پروژه‌های ملی محسوب می شود که با توجه به کمبود اعتبارات نیازمند همراهی مسئولان استانی و محلی است تا این ساختمان تکمیل، تجهیز و آزمایشگاه و سالن تشریح آن به بهره برداری برسد.

رحمانی تاکید کرد: با توجه به اینکه سالانه تصادفات بسیاری در محورهای منتهی به شاهرود رخ می دهد لذا این مهم می طلبد تا نسبت به احداث ساختمانی درخور و مناسب برای پزشک قانونی چاره ای تدبیر شود.

وی افزود: معاینات نزاع، تصادف، اختصاصی زنان و مردان، روان‌پزشکی، تحمل حبس و تعیین نقص عضو و از کار افتادگی به ترتیب بیشترین میزان معاینه را تشکیل می دهند.