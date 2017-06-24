دلایل گرانی گوشت در کرمان شناسایی و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی توحیدی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان، اظهار کرد: سال گذشته در حوزه مقابله با آنفلوآنزا حاد پرندگان کار پر هزینه و سختی انجام دادیم و از همه دستگاهای نظامی و قضایی کمک گرفتیم و امسال هم باید بحث پیشگیری، کنترل و قرنطینه مورد توجه قرار گیرد.

توحیدی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز و سفید در شهر کرمان نسبت به بقیه مناطق استان و کشور ۲۰۰تا ۳۰۰ تومان گرانتر است، گفت: چرا باید مردم کرمان گوشت را گرانتر خریداری کنند بنابراین باید اقدام جدی برای کاهش قیمت گوشت در سطح استان صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی و رفع دلایل گرانی گوشت در کرمان ادامه داد: اگر همه محصولات دامی از تولید تا مصرف روال قانونی خود را طی کند و از انحصار جلوگیری شود با مشکل قاچاق و بیماری و به دنبال آن گرانی در استان مواجه نمی شویم.

فرماندار کرمان تصریح کرد: افزایش کیفیت کالای داخلی و حمایت از تولید داخلی استان در دستور کار است و این در حالی است که امسال تمام روپوش مدارس کرمان را در داخل تولید می کنیم.