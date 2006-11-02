شهادت 12 فلسطيني و زخمي شدن بيش از 80 نفر در بيت حانون

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش اسرائيل با ادامه حملات خود تحت عنوان "ابر پاييز" به شهرك بيت حانون در نوار غزه امروز نيز چهار فلسطيني ديگر را به شهادت رساند كه با احتساب آنها، شمار شهداي دو روز گذشته به 12 تن و شمار زخمي ها به بيش از 70تن رسيده است.

يك منبع پزشكي فلسطيني گفت كه ارتش اسرائيل امروز چهار شهروند فلسطيني به نام هاي "يوسف عقل" 23 ساله، "باسم الجمال" 19ساله، "عصام ابوعوده" 29 ساله و "دياب البسيوني" 70 ساله را به ضرب گلوله به شهادت رساند.

در همين حال، گردان هاي القسام شاخه نظامي جنبش حماس در بيانيه اي كه توسط خبرگزاري فرانسه منتشر شد، اعلام كرد كه باسم الجمال يكي از اعضاي يگان ويژه قسام و از همراهان اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين بوده است.

از سوي ديگر، گردانهاي ناصر صلاح الدين شاخه نظامي كميته هاي مقاومت مردمي نيز در بيانيه اي كه يك نسخه از آن توسط خبرگزاري فرانسه دريافت شد؛ گفت: يوسف از اعضاي اصلي شاخه نظامي اين گردانها بوده است.

ارتش اسرائيل از بامداد روز چهارشنبه شهرك بيت حانون را به اشغال كامل خود درآورده و با تانك هاي خود اين شهرك را محاصره كرده است. جنگنده هاي اسرائيلي نيز حملاتي هوايي را به اين شهرك بيت حانون صورت دادند و مبارزان فلسطيني نيز به مقابله با حمله اشغالگران پرداخته و با آنها در خيابانها درگير شدند.

ارتش اسرائيل اعلام كرد كه سه نفر را نيز در بيت حانون بازداشت و به اجراي عمليات حمله و بازرسي اقدام كرده است.

اين درحاليست كه مبارزان فلسطيني در پاسخ به جنايت هاي صهيونيست ها از روز چهارشنبه 11 فروند موشك به فلسطين اشغالي شليك كرده اند.