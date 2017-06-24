لزوم کوچ روزنامه ها از خبر به تحلیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین نشست روزنامه نگار در زوم با نقد آثار حسین امیری سردبیر روزنامه شیراز نوین شامگاه گذشته در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس،برگزار و منتقدان آثار وی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در این نشست با اشاره به دوره کوتاه انتشار روزنامه شیراز نوین و مسیری سختی که در ادامه راه خواهد داشت بر لزوم کوچ بزرگ روزنامه از خبر به تحلیل و گزارش تاکید کرد و گفت: اگر روزنامه ها محور کار خود را از خبر به گزارش و تحلیل و یا گپ و گفت های اختصاصی تغییر ندهند،نمی توانند اعتماد مخاطب را جلب کنند و در نهایت در رقابت با فضای مجازی میدان مسابقه را به آنها واگذار می کنند.

کمالی سروستانی همت روزنامه شیراز نوین را در تولید گزارش های اختصاصی ستود و اظهار امیدوار کرد که تحریریه این روزنامه بتواند حرکت خوبی را که در تولید گزارش شروع کرده ادامه دهد و تفسیر و تحلیل خبر را نیز جدی بگیرد و با مصاحبه های چالشی خود را سرپا نگه دارد.

وی با بیان اینکه رسانه ها علاوه بر آگاهی بخشی به اقتصاد هم نیازمندند اظهار امیدواری کرد روزنامه شیراز نوین بتواند با اقتصادی که تولید می کند،آگاهی را تداوم بخشد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس بر این باور است که نیروی جمعی درونی به اضافه شرایط اجتماعی بیرونی می تواند به دیدگاه مدیر رسانه کمک کند اما اگر دیدگاه مدیر رسانه بسته باشد، به بن بست می رسد.

وی با انتقاد از برخی روزنامه های چاپ شیراز گفت:متاسفانه گاهی در این روزنامه ها خط قرمزهای ما به جاهای خیلی خنده داری می رسد!همه نظام ها البته یک خط قرمزی دارند که البته باید حفظ شوند اما سوق دادن این خط قرمزها به یک حداقل های شهری و استانی،با آزادی بیان و آگاهی بخشی که ذات رسانه است منافات دارد.

کمالی سروستانی شرایط اجتماعی را برای شروع به کار روزنامه شیراز نوین بستر مناسبی دانست و گفت:امیدواریم این روزنامه با تکیه بر نیروهای خوش فکر،توانمند و نگاه بازی که حسین امیری به عنوان سردبیر آن دارد،بتواند در سال های آینده معتبر تر ،عمیق تر و دقیق تر مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.

غلامرضا مالک زاده سردبیر خبرگزاری ایرنا در استان فارس نیز در این نشست به اهمیت نقش سردبیر در روزنامه پرداخت و گفت:سردبیری شغل سخت و پردردسری است.اغلب روزنامه را با وجود او می شناسند و این سردبیر است که تعیین تیتر می کند و بر عملکرد نویسندگان و سایر اعضای روزنامه نظارت دارد.

وی با اشاره به برخی از یادداشت های حسین امیری به عنوان سردبیر روزنامه شیراز نوین گفت: سردبیر اگر بهترین نویسنده روزنامه به لحاظ ادبی نباشد، قطعا یکی از بهترین های روزنامه باید باشد ،لذا انتظار بیشتری از ادبیات سردبیر در روزنامه می رود که در پاره ای اوقات یادداشت های جناب امیری اینگونه نیست.اگرچه یادداشت باید ساده باشد اما لحن عوامانه برخی از یادداشت های سردبیر شیراز نوین نشان از کاراکتر سردبیر ندارد ضمن اینکه او گاهی از واژه هایی چون ،قطعا ،بی شک و یا سخت در اشتباه است استفاده می کند که باید بگویم در عصر امروز قاطعیت از زندگی ما زدوده شده و نباید در جایگاه سردبیر حکم قطعی برای اشخاص صادر کنیم.

وی با بیان نمونه هایی از یادداشت ها و تیتر های حسین امیری ، به سردبیر شیراز نوین توصیه کرد دست از لحن شعاری بردارد و لغزش های ادبی تیتر های روزنامه را تصحیح کند.

مالک زاده در پایان از اینکه روزنامه شیراز نوین هر روز یک گزارش خوب موضوعی با تیتر های کوتاه و اثر بخش دارد اظهار رضایت کرد و گفت: امیدواریم جای مصاحبه چالشی و تحلیل خبر نیز در این روزنامه جدید نیز باز شود.

امین عطایی سردبیر پیشین روزنامه نیم نگاه نیز در این نشست با ارائه یادداشتی از زاویه شخصیت و کاراکتر ورزشی حسین امیری به توصیف او پرداخت.

در یادداشت این روزنامه نگار پیشکسوت آمده است:

اینکه سال ۸۳ یک کهنوجی به گروه ورزشی ما در نیم نگاه اضافه شد،اینکه تیم های فوتسال استان مدیون همراهی خبرنگارانی مثل حسین امیری هستند،اینکه یک خبرنگار با اخلاق و منضبط دیگر به جمع روزنامه نگاران فارس اضافه شد،اینکه چهارتا روزنامه نگار با پشتکار و شجاع مثل حسین آقا در فارس داشته باشیم،قطعا شاهد رشد فرهنگ رسانه ای فارس خواهیم بود.

واینکه روزنامه نگاران زندگی سختی دارند و اگر در کنار حرفه خودشان خرما صادر کنند،با راننده های تاکسی تلفنی کلنجار بروند و یا حتا کود مرغ بفروشند،بماند ...

حالا این روزنامه نگار توانمندِ کهنوجیِ با اخلاق و شجاع از قضاوت در یک زمینی با طول ۴۲ و عرض ۲۵ متری ،نشسته روی نیمکتی که یک جامعه قضاوتش کنند.سوت داوری در جیبشه،پنج تا بازیکنش دارند تک ضرب می زنند و ذخیره هاش هم لب خط دارند گرم می کنند.

این روزها به دلیل بالا رفتن سرعت و ظرفیت انتقال خبر در رسانه های مجازی ؛وظیفه رسانه های سنتی خطیرتر از همیشه است و به روز بودن و منفعل بودن یک رکن اساسی است و مهم تر از آن در عصری که به تعبیر برخی از اندیشمندان با «انسان رسانه ای» روبرو هستیم ،پاسخگویی به نیاز و عطش خبری مخاطبان اصل مسلمی است و مخاطب آگاه امروزی ،شرایط انتخابگری دارد و قطعا خودش خبر درست ،تحلیل درست ،گزارش درست و رسانه درست را انتخاب می کند و «حسین امیری» و همنوعانش باید پاسخگویان مناسبی برای این نیاز و عطش خبری مخاطب خود داشته باشند که به نظرم در این فرصت حضور چند ماهه در بخش هایی نیمه موفق بوده اند اما به عنوان یک کاراکتر تازه در صحنه درام روزنامه نگاری فارس،هنوز دیالوگ های شوق آفرینی بر زبان نیاورده تا تماشاگران را از روی صندلی های سالن،برپا دارد و تشویق کنند.

با تبریک به مناسبت سایت فعال و به روز اینترنتی روزنامه شیراز نوین ،کارهای مناسب اینفو گرافیک،گزارش های جامع روز و هفتگی،تیترهای کوتاه و جذاب و فرم مناسب صفحات و با انتقاد از نوع کاغذ این روزنامه ،من معتقدم:بازسازی اعتماد عمومی جامعه نسبت به رسانه ها از وظایف اصلی روزنامه نگاران از جمله دوستان شیراز نوین است و بازتاب بی طرفانه واقعیت ها می تواند کلید حل این مشکل باشد.

در این نشست همچنین حسین امیری سردبیر روزنامه شیراز نوین از کار ارزشمند مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در نقد اهالی رسانه و زیر ذره بین بردن آثار روزنامه نگاران شیرازی تقدیر کرد و گفت:بدون تردید نشست های روزنامه نگار در زوم باعث افزایش کیفیت کار روزنامه نگاران و رسانه های فارس می شود و تداوم این نشست ها موجب اعتمادسازی اهالی رسانه و امیدواری به رفع آسیب های کار روزنامه نگاران در استان را افزایش می دهد.

این روزنامه نگار با اشاره به سابقه ورزشی خود اظهار داشت:استفاده از ادبیات عامیانه در نوشته هایم به سابقه کار من در حوزه ورزشی نویسی برمی گردد که باید عادت کنم از این نوع ادبیات فاصله بگیرم.

وی گفت اگر امروز به عنوان سردبیر در روزنامه شیراز نوین مشغول به کار هستم باید بگویم این سمت را آسان به دست نیاورده ام بلکه از خبرنگاری شروع کردم با دبیر صفحه ادامه دادم و بعد از اینکه معاون سردبیر شدم نوبت به سردبیری رسید و شاید از معدود سردبیرانی باشم که پله پله به این عنوان رسیده ام.

امیری در بیان نوع نگاه خود در روزنامه شیراز نوین اظهار داشت: ایستایی و در جا زدن یعنی مرگ روزنامه و من همواره به تغییر و تحول و نوآوری اعتقاد دارم.حتا زمانی که روزنامه شیراز نوین را دست گرفتم خطاب به تیم تحریریه گفتم:ما هشتمین روزنامه شیراز هستیم اگر قرار باشد مسیر آن هفت روزنامه را ادامه دهیم بهتر است که دست از کار برداریم و روزنامه را منتشر نکنیم!

به گفته سردبیر روزنامه شیراز نوین این روزنامه از آبان سال ۹۵ که شروع به کار روزنامه بوده تا به امروز هر روز یک تیتر و گزارش اختصاصی داشته و در این مدت هرگز به سمت مسئوول محوری نرفته است.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر روزنامه های شیراز گفت:در روزنامه های شیراز به جای اینکه رقابت بر محتوای مطالب باشد ،رقابت بر خراب کردن همدیگر نزد مسئوولین است!

امیری تاکید کرد ما در روزنامه شیراز نوین سیاست مسوول محوری را کنار گذاشته ایم و قرار نیست روزنامه ما «کلّه نامه» شود و هرروز کله یک مدیر را در روزنامه شاهد باشیم!

وی در پایان گفت:در این ۸ ماهی که از انتشار روزنامه می گذرد تنها به ۲۰ درصد از اهداف خود رسیده ایم و چشم انداز روشنی را برای روزنامه شیراز نوین تصور می کنیم.

