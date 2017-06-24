معرفی مشهورترین دانشگاههای ۲۰۱۷/ آسیایی ها از غربی ها پیشی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین رتبه بندی نظام رتبه بندی تایمز (Times Higher Education) ۱۰ دانشگاه برتر اعلام شده اند.

دانشگاه های آسیا در این رتبه بندی توانسته اند دانشگاه های غربی را پشت سر بگذارند و به میان برترین ها بیایند.

با توجه به رتبه بندی جهانی ۲۰۱۷، دانشگاه های پیشرو در آسیا در حال حاضر به عنوان معتبرترین دانشگاه ها نسبت به بسیاری از موسسات غربی متمایز هستند.

چین یکی از این کشورهای پیشرو است. دانشگاه شانگهای ( Tsinghua) برای اولین بار ۱۵ پله صعود کرده است و خود را رتبه چهاردهم رسانده است. دانشگاه پکن نیز از اولین قله خود در پله زیر ۴۰ تاکنون رشد کرده و اکنون به رتبه ۱۷ صعود کرده است.

این دو دانشگاه چینی از دانشگاه های ایالات متحده و بریتانیا از جمله کالج امپریال لندن، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کرنل پیش افتاده اند.

در همین حال، دانشگاه هنگ کنگ در ۴۰ سالگی برای اولین بار در پنج سال پس از صعود ۶ پله به رتبه ۳۹ رسیده است که این رتبه پیش از کالج لندن، دانشگاه بریتیش کلمبیا و LMU مونیخ است.

طبق جدول، در دانشگاه آسیا، دانشگاه توکیو شهرت قویتری نسبت به دانشگاه کلمبیا دارد، در حالی که دانشگاه ملی سئول معتبرتر از دانشگاه کالیفرنیا دیویس است و در رتبه مساوی ۴۶ قرار دارد.

شهرت دانشگاه های برتر در بلژیک، فرانسه و هلند نیز از دست رفته است زیرا دانشگاه های آسیا در سطح جهانی تبدیل به برند برجسته تری شده اند.

رتبه بندی جهانی بر اساس شاخص شهرت براساس یک نظرسنجی نظری از دانشگاهیان انجام شده و از آنها خواسته شده است تا بیش از ۱۵ دانشگاه را که از نظر آنها بهترین روش تحقیق و آموزش را دارند بر اساس تجربه خود نام ببرند.

جدول ۲۵ دانشگاه اول رتبه بندی ۲۰۱۷ تایمز (بر اساس شاخص شهرت)