۱۰ نگارخانه جدید در تهران مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز فعالیت ۱۰ نگارخانه جدید در تهران در سه ماهه بهار سال ۱۳۹۶ از سوی دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

نگارخانه های گویا (مونا میرباقری)، جم (بنفشه غفاری) ، آریانا (علیرضا اسلامی)، ب (شهرام گیل آبادی)، دارگون (آرش رئیسیان)، ایران شهر (امیر بهمن امیریان)، فردا (مجید احمدی)، چهار (مرجان شکری عراقی)، تهران (احمد رویانی/ وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران) و هنر (سیدحسن حسینی/ وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر) در سه ماهه اول امسال مجوز فعالیت در تهران گرفتند.

همچنین مجوز فعالیت ۹ نگارخانه ثالث، تم، آزاد، نهاوند، ایوان، مهر، فلاح زاده، رسول مهر و گل نرگس در طول سه ماهه اول سال جاری تمدید شد.