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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

۱۰ نگارخانه جدید در تهران مجوز گرفتند

۱۰ نگارخانه جدید در تهران مجوز گرفتند

۱۰ نگارخانه جدید در سه ماهه نخست سال جاری برای فعالیت در تهران مجوز گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز فعالیت ۱۰ نگارخانه جدید در تهران در سه ماهه بهار سال ۱۳۹۶ از سوی دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

نگارخانه های گویا (مونا میرباقری)، جم (بنفشه غفاری) ، آریانا (علیرضا اسلامی)، ب (شهرام گیل آبادی)، دارگون (آرش رئیسیان)، ایران شهر (امیر بهمن امیریان)، فردا (مجید احمدی)، چهار (مرجان شکری عراقی)، تهران (احمد رویانی/ وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران) و هنر (سیدحسن حسینی/ وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر) در سه ماهه اول امسال مجوز فعالیت در تهران گرفتند.

همچنین مجوز فعالیت ۹ نگارخانه ثالث، تم، آزاد، نهاوند، ایوان، مهر، فلاح زاده، رسول مهر و گل نرگس در طول سه ماهه اول سال جاری تمدید شد.

کد مطلب 4013497

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