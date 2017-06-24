به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده ماحوزی در نشست شورای پژوهشی اظهار داشت: شورای پژوهشی با تعامل و همکاری که در حوزه فرهنگ و هنر با اداره کل داشته توانسته فعالیت‌های چشمگیری در این زمینه انجام دهد.

وی افزود: انتشار دو فصلنامه فرهنگ بوشهر یک منبع ارزشمند است که در سال های آینده می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان داشت: از تلاش‌ها و زحمات کلیه اعضاء شورا جهت حضور مستمر و فعالیت های خوبی که در سال گذشته انجام شد، تشکر می‌کنم.

آنیتا مظفری معاون فرهنگی اداره کل گزارشی از نحوه برگزاری جلسات، مصوبات و اجرایی کردن مصوبات در سال قبل را بیان کرد.

عباس عاشوری نژاد مشاور پژوهشی اداره کل توضیحاتی را در خصوص دوفصلنامه فرهنگ بوشهر که به زحمت وی جمع آوری شده، ارائه کرد.

اعضاء شورای پژوهشی در ادامه این جلسه به نقد و بررسی در خصوص طرح های پیشنهادی پزوهشی «شناسایی اولویت های مسائل فرهنگی و هنری استان بوشهر و راهکارهای کاهش آنها از منظر صاحبنظران» و دوفصلنامه فرهنگ بوشهر پرداختند.

همچنین مقرر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر دومین بزرگداشت مفاخر فرهنگی و هنری را در نیمه دوم سال جاری برگزار کند.

در پایان از زحمات عباس عاشوری نژاد جهت طرح پژوهشی «علت قانون گریزی در برخی از مردم چیست؟» با اهداء لوح سپاس که از سوی سید حسین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به امضاء رسیده بود، تقدیر به عمل آمد.