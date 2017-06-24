مرحله سوم لیگ بسکتبال نوجوانان کشور در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان باشگاه های کشور، همزمان در چهار شهر کشور به مدت سه روز برگزار شد که تیم نبوغ سرمایش اراک میزبان تیم های هم گروه خود(تیم شهرداری خمینی شهر و مهرام تهران) بود.

براساس این گزارش، مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان باشگاه های کشور چندی پیش با شرکت ۱۲ تیم در قالب چهار گروه چهار تیمی آغاز شد و دو مرحله خود را پشت سر گذاشت و مرحله سوم به میزبانی اراک به مدت سه روز پیگیری شد.

در مرحله سوم، از هر گروه دو تیم یعنی هشت تیم به مرحله چهارم راه یافتند و چهار تیم از راه یابی بازماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله سوم، تیم بسکتبال نبوغ سرمایش اراک با شکست مقابل مهرام تهران با نتیجه ۸۱ بر۶۳ در دیدار نهایی از راهیابی به مرحله چهارم باز ماند و تیم های شهرداری خمینی شهر و مهرام تهران باکسب برتری به مرحله چهارم مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشور راه یافتند.

در مسابقات سه روزه در اراک، شهرداری خمینی شهر ۶۰ بر ۵۷ مهرام تهران را شکست داد، در بازی دوم شهرداری خمینی شهر ۷۹ بر ۶۳از سد نبوغ سرمایش اراک گذشت و در بازی حساس سوم که تعیین کننده بازمانده از راهیابی به مرحله سوم بود تیم مهرام تهران با نتیجه ۸۱ بر ۶۳ بر تیم نبوغ سرمایش اراک غلبه کرد که اراک با باخت از صعود به مرحله چهارم باز ماند.

در این دیدار اراک در کوارتر اول ۲۲بر۱۲ از تهران جلو بود اما نتوانست این موقعیت را حفظ کند ودر سه کوارتر دیگر ۳۸ بر ۳۲، ۵۸ بر ۴۱ و ۸۱ بر ۶۳) نتیجه بازی را به تیم مهرام تهران واگذار کرد.

این مسابقات در سالن ورزشی ۲۲بهمن اراک برگزار شد و فرشاد سلیمانی به عنوان ناظر و نماینده فدراسیون بر آن نظارت کردند.

همچنین مهرشاد علویان، علی غفاریان و نوید مرادی داوری مسابقات را برعهده داشتند.