حافظ ایرانی در مسابقات بین المللی حفظ قرآن الجزایر پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسلامی نماینده کشورمان در مسابقات بین المللی حفظ قرآن الجزایر به مقام پنجم دست یافت.

این مسابقات که از هفته گذشته در کشور الجزایر شروع شده بود، با معرفی نفرات برتر در شب ۲۷ ماه مبارک رمضان به کار خود پایان داد.

بنابراین گزارش، شب ۲۷ رمضان المبارک مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی الجزایر در مسجد الکبیر الجزیره برگزار شد.

در این مراسم باحضور نخست وزیر و روسای مجلسین از حایزین مقام اول تا سوم تقدیر شد. در رشته حفظ کل به ترتیب کشورهای بنگلادش، اردن، لیبی، سوریه و ایران مقام های اول تا پنجم را کسب نمودند.