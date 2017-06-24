اعتبار لایروبی رودخانه کارون حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ حسونی زاده پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه حفاظت کیفی رودخانه کارون اظهار کرد: برای مقابله با پرورش ماهی غیرمجاز، سازمان آب و برق یک تنه ایستاده و متاسفانه مصارف آنها حتی بیش از استاندارد است و ایجاد زه آب ها نیز مزید بر علت شد. در حوزه اهواز حدود ۶۰۰ هکتار را جلوگیری کردیم و از آبگیری مانع شدیم، در حوزه کرخه ۷۰ و در آبادان نیز ۵۰ مورد را جلوگیری کردیم.

وی افزود: درست نیست در یک ستاد و مجموعه، تصمیمات گرفته شود و قاعدتا وقتی به نتیجه ای برسیم حتما ضرری دارد و نمی شود فقط سازمان آب و برق جلوگیری کند و بعد هم برای ما واسطه بفرستند که فعلا این کار را کنید. در حوزه پرورش ماهی بنا به اعلام مشاور با روش های جدید از۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش مصرف آب خواهیم داشت و برای آموزش ها در حوزه های مختلف پایلوت انتخاب کردیم.

حسونی زده در مورد مصوبه تاکید مدیرکل بحران در مورد ساماندهی و لایروبی رودخانه کارون، نی زدائی و ساماندهی ورودی های فاضلاب گفت: از اهواز تا خرمشهر ۲۲ میلیون مترمکعب باید لایروبی شود که برنامه جامعی در ذیل بحث کاهش آلودگی رودخانه کارون ارائه دادیم ولی متاسفانه اعتبار هشت هزار میلیارد تومانی که در شورای عالی آب اختصاص داده شده بود، حذف شد.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: در نقاط بحرانی خرمشهر این لایروبی صورت گرفته ولی کل مسیر اهواز تا خرمشهر۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که در حال تلاش هستیم تا در قالب موافقتنامه ها کار جامعی در این زمینه انجام دهیم.

حسونی زاده در ارتباط با سد گتوند گفت: اکنون شرایط نسبت به زمان نمونه گیری در سد گتوند خیلی تفاوت کرده و به صورت مستمر نمونه برداری و شبیه سازی انجام می شود. مخزن به نوعی تحت مدیریت قرار گرفته البته به معنای حل مشکل نیست. شوری سطح آب ۷۰۰ و این شوری در خروجی آب مورد استفاده نیز شوری آب ۹۰۰ است.