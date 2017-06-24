سامانه «سپهتن» در سه ایستگاه پلیس راه قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیرنون روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و مدیران راه و شهرسازی استان که در محل اداره راه قزوین برگزار شد اظهارداشت: با رفع نقاط حادثه خیز و نصب علائم راهداری گام موثری برای کاهش حوادث جاده ای در استان برداشته شده است و در این راستا شاهد کاهش ۲۳ درصدی سوانح منجر به فوت در استان هستیم.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان کرد:تاکنون دراستان قزوین ۷۲ نقطه پرحادثه شناسایی و آشکارسازی شده که برخی نیازمند اصلاح هندسی است که با رفع آنها از سوانح کاسته می شود.

تردد ماهانه ۱۲ میلیون خودرو از محورهای موصالاتی استان

پیرنون تصریح کرد: به طور میانگین ماهانه ۱۲ تا ۲۰ میلیون دستگاه خودرو ازمحورهای مواصلاتی استان تردد می کنند که در فاصله زمانی ۲۰ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین تعداد ۱۷ میلیون تردد ثبت شد که بیشترین آمار در یک روز با یک میلیون تردد به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به آمادگی ناوگان حمل و نقل مسافری استان در ایام تابستان گفت: ۲۲۸ دستگاه اتوبوس مسافربری، ۱۸۸ دستگاه مینی بوس و۵۸۰ دستگاه سواری برای جابجایی وتردد مسافران تابستانی پیش بینی شده و خوشبختانه با ظرفیت ۳ برابری قادریم به همه نیازها پاسخ دهیم.

پیرنون تصریح کرد: برای کاهش حوادث جاده ای در سراسر کشور ۵۴۰ دستگاه سامانه نصب سامانه ثبت تخلف هوشمند نصب شده که در استان قزوین ۲۱ دستگاه در آزاد راهها و بزرگراهها نصب شده که می تواند ۳۳۵ کیلومتر از جاده های استان را تحت پوشش قرار دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد:تاپایان امسال ۱۸ دستگاه دیگر ثبت تخلف هوشمند در جاده های استان نصب می شود که در مجموع ۳۹ دستگاه به بهره برداری خواهد رسید.

نصب ۴۷ دستگاه تردد شمار در استان قزوین

وی اضافه کرد: همچنین ۴۷ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان نصب شده که در این زمینه ثبت ۱۷ میلیون خودرو نیز در استان انجام شده است.

میانگین عمر متوسط ناوگان مسافربری ۱۳ سال است

پیرنون در ادامه گفت: میانگین عمر متوسط اتوبوس های ناوگان مسافربری استان قزوین ۱۳ سال است که تمهیدات لازم برای نوسازی آن انجام شده است.

وی اظهارداشت: ۷۵۰ کیلومتر از مسیرهای استان خط کشی شده و با نصب ۲۵۰۰ عدد انواع تابلوهای مسیر و شش کیلومتر نصب گاردریل برای ایمن سازی جاده ها اقدام شده است.

پیرنون اضافه کرد: همچنین یک هزار تن آسفالت برای لکه گیری در استان توزیع و مصرف شده و اصلاخ مسیرها و نقاط پرحادثه در دستور کار قرار گرفته است.

نصب سامانه «سپهتن» در سه ایستگاه پلیس راه

وی اظهارداشت: با نصب سامانه «سپهتن» در سه ایستگاه پلیس راه ازتوقف اتوبوسها در ایشگاههای مسیرجلوگیری شده است.

پیرنون اضافه کرد: با راه اندازی این سامانه ضمن رصد آنلاین فعالیت رانندگان اتوبوسهای برون شهری در صورت بروز هرگونه تخلف مراتب بلافاصله به نزدیکترین مرکز پلیس راه برای اعمال قانون اعلام می شود.

وی تصریح کرد: با این سامانه تمامی رفتارهای رانندگان اعم از توقف غیر مجاز، سوارکردن مسافر در طول مسیر، صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی، جا دادن صندلی پشت راننده به نسوان کنترل شده و با متخلفان برخورد می شود.

۴۷ مجتمع بین راهی آماده خدمت رسانی است

پیرنون از آمادگی مجتمع های بین راهی برای پذیرایی از مسافران در تابستان هم خبرداد و گفت: ۴۷ مجتمع خدمات بین راهی و نمازخانه ها نیز آماده خدمت رسانی است و مدیران این مراکز را موظف کرده ایم در مجتمع های خود حضور داشته باشند و بر نحوه کارها نظارت کنند.

وی بیان کرد: با همکاری همه دستگاههای خدمات رسان و امدادی مانند جمعیت هلال احمر، اورژانس، مدیریت بحران استانداری، امدادخودرو، برای خدمت رسانی آمادگی داریم.

پیرنون گفت: تعدادی از خودروهای امدادی دارای مجوز رسمی نیستند که آنها را شناسایی کرده ایم تا از فعالیت آنها ممانعت شود.