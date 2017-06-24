به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا چلیپا، مجری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با اشاره به تکمیل زنجیره ارزش این ۲ فاز گفت: باتوجه به راه اندازی مخازن ذخیره سازی بوتان و پروپان، هم اکنون روزانه ۲۶۰۰ تن بوتان و پروپان تولید و در این مخازن ذخیره سازی می‌شود.

وی با بیان این‌که همین ماه نخستین محموله LPG فازهای ۱۷ و ۱۸ آماده بارگیری و صادرات می‌شود، افزود: به این ترتیب تمام فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه در چرخه ارزآوری قرار می‌گیرد.

مجری فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تولید تجمعی میعانات گازی در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را ۱۹.۵ میلیون بشکه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این فاز با تولید بی‌وقفه این محصول ضمن دستیابی به ارزآوری بالا از محل فروش، توانسته بخشی از نیاز بازار داخلی و خارجی را تامین کند.

چلیپا تصریح کرد: تاکنون در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی ۲۱ میلیارد مترمکعب متان، ۶۲۷ هزار تن اتان و ۱۱هزار و ۹۰۰ تن گوگرد تولید شده است. به طور متوسط از سه ماه نخست سال ۹۶، روزانه ۲۳۰۰ تن اتان در این فازها تولید و به مجتمع‌های پتروشیمی صادر شده است.

چلیپا به کاهش گازسوزی در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: باتوجه به فعالیت واحدهای زیست محیطی در فرآیند فرآوری و بهره‌برداری از کمپرسور آف‌گس، گازسوزی در این فازها به حداقل رسیده است.