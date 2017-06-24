پارک مهارت و خلاقیت کودکان در همدان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی ظهر شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که با حضور تیم سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار شد، افزود: در امر سرمایه‌گذاری ابتدا به مباحث سوددهی و اقتصادی طرح توجه می‌شود و این درحالیست که در مدیریت شهری بعضی از درآمدها پنهان بوده زیرا بر روی افق توسعه شهر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار در شهرداری ظرافت و ویژگی‌های خاص خود را دارد، عنوان کرد: از دهه ۷۰ میلادی توسط فیلسوفان و شهرسازان بنام اروپایی، نظریه‌ای به نام حق به شهر مطرح شد و بر اساس آن اتفاقاتی که در شهر به ویژه در حوزه شهرسازی و معماری رخ می‌داد، تاثیرات آن در بخش‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت.

سرمایه‌های مدیریت شهری بسیار محدود است

تبریزی اظهار داشت: سرمایه‌هایی که مدیریت شهری دارد بسیار محدود و با ارزش است بنابراین باید به درستی و دقت بالایی سرمایه‌گذاری و اجرایی شوند.

وی با اشاره به پیشنهاد احداث پارک مهارت و خلاقیت کودکان در همدان، یادآور شد: این ایده، نظری است که حدود یک دهه پیش در شهرداری همدان شکل گرفته و انتظار می‌رود، اجرایی شود.

تبریزی با تأکید بر اینکه همدان نیازمند ایجاد نشاط اجتماعی است، افزود: ساعات فعالیت در این شهر محدود است اما اخیراً اقدامات نسبتاً قابل‌قبولی انجام شده که موجب حضور و نقش مردم در سطح شهر می‌شود، به گونه‌ای که در ساعات شبانه حضور مردم در شهر هستیم.

وی ادامه داد: امروزه اهداف و اجرای طرح‌ها باید جهت‌دار بوده و ارتقا در راستای همین اهداف باشد و بر این اساس اجرای پروژه پارک مهارت و خلاقیت کودکان هم باید با دقت بیشتری طراحی و اجرایی شود.

پارک ۴۸ هکتاری همدان ظرفیتی برای اجرای طرح‌های نو است

تبریزی با بیان اینکه پارک ۴۸ هکتاری همدان ظرفیتی برای اجرای طرح‌های نو است، افزود: شورا و شهرداری از پیشنهاد و طرح سرمایه‌گذار برای احداث پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان در این مکان استقبال می‌کند و تا حد امکان هم کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: باید برای کل مجموعه پارک ۴۸ هکتاری رویکردی تعریف شود که برای افق شهر همدان موثر و آورده فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.

تبریزی با بیان اینکه همدان در عمل فاقد طرح تفصیلی است، افزود: عمر طرح جامع و تفصیلی تمام شده و در زمانی هم که در اوج اقتدارش بود ما چیزی به نام طرح تفصیلی نداشتیم زیرا یک سند توسعه و قابل استناد، سندی است که قابل اتکاء بوده و جنبه کارکردی داشته باشد و وقتی تراکم در همه شهر یکسان است و ارتفاع هم یکسان و قابل توافق است، کاربری، دستخوش تغییر می‌شود و دیگر به عنوان سندی غیرمنعطف و بنیادین قابل استناد نیست.

وی با اشاره به ایجاد بسترهای گردشگری در همدان، اظهار داشت: مبحث توریست و گردشگر تنها به مسافران خارج از استان و کشور معطوف نمی‌شود، بلکه در تعریف پروژه و دید گردشگری، شهروندان هم باید جذب شوند.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد پارک ۴۸ هکتاری تفکر غلطی بود که در گذشته صورت گرفت، گفت: پارک ۴۸ هکتاری یکی از نقاط بکر همدان از نظر وجود باغ‌ها بود که تفکر ایجاد پارک موجب از بین رفتن این باغ‌ها شد زیرا مالکان، باغ‌ها را رها کردند.

نظر شورای شهر همدان حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه است

حمیدرضا طبی‌مسررو در این خصوص اضافه کرد: در حال حاضر تفکر و نظر شورای اسلامی شهر همدان حفظ و نگهداری فضای سبز این منطقه است که در این زمینه باید طراحی پروژه پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان برای حفظ گونه‌های گیاهی منطقه لحاظ شود.

علی رضایی، رئیس شورای اسلامی استان و عضو شورای شهر همدان هم با بیان اینکه تربیت و آموزش فرزندان باید از سنین پایین آغاز شود، اظهار کرد: احداث پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان ظرفیت مناسبی است که می‌تواند برند خوبی برای معرفی همدان در حوزه گردشگری باشد.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز احداث پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان برای ایجاد تفکر و اندیشه در کودکان را ارزشمند دانست و گفت: اقداماتی که با اندیشه و تفکر پیش برود، نتایج مناسبی را به دنبال خواهد داشت.

مشارکت شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری مدنظر باشد

علی‌اکبر نظری نظارت اجتماعی را از نکات بسیار مهمی برشمرد و افزود: استفاده از مشارکت شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری باید مدنظر باشد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان نیز در ادامه با اشاره به پیشنهاد احداث پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان در قسمتی از پارک ۴۸ هکتاری همدان، گفت: این پارک برای ارتقای خلاقیت و مهارت کودکان احداث می‌شود که ظرفیتی برای تمامی کودکان از جمله معلولان خواهد بود و نگاه اقتصادی به این طرح نداریم.

امیر فتحیان‌نسب اضافه کرد: برای طراحی و تدوین اهداف طرح از تیم کارشناسی و متخصص کودکان و مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی کمک گرفته شده است.

رضایی راد، مشاور بازرگانی طرح پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان در این جلسه به تشریح تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این طرح پرداخت و گفت: جای بسی خرسندی است که در شورا و شهرداری همدان تفکر راهبردی و آینده‌نگری وجود دارد و به اینگونه پروژه‌ها نیز نگاه مثبتی دارند، زیرا این نوع پروژه‌ها سوددهی ندارد.

وی با بیان اینکه همدان در حوزه گردشگری و توریست ظرفیت خوبی دارد، افزود: بِرند یکی از مهمترین مباحث در همدان است که با اجرای اینگونه پروژه‌ها می‌تواند در برندسازی شهر موثر باشد.

رضایی راد با تأکید بر اینکه در اجرای پروژه‌ها باید تفکر راهبردی داشت، بیان کرد: شهرداری با احداث پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان می‌تواند در سطح کشور در حوزه فرهنگی در این زمینه پیشرو باشد.

گفتنی است؛ در ادامه سرمایه‌گذار پارک تخصصی مهارت و خلاقیت کودکان به بیان نظرات خود در خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه کودکان پرداخت.