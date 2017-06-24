رقابت های بسکتبال جام رمضان در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های بسکتبال جام رمضان تیم های فود کورت مهر و ماه، هیئت آبیک و آسان پرداخت اول تا سوم شدند.

عنوان بهترین بازیکن، مربی هم به امید عربها و احسان مافی رسید.

امیر حسین زارع و تیم برج بلند تاکستان هم بازیکن و تیم اخلاق شدند و عنوان پدیده مسابقات هم به امیر محمد دشتی رسید.

این مسابقات با شرکت ۸ تیم در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.

والیبال جام رمضان به شب پایانی رسید

در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جام رمضان، هیئت البرز سه بر صفر از سدتیم باطری سحر گذشت و یک پای فینال شد و در دومین بازی هم تیم گلدکیش سه بر یک فرش ژاله را برد و به فینال رسید.

دیدارفینال ازساعت ۲۲ ورده بندی ازساعت ۲۱ امشب درسالن شهیدبابائی برگزار می شود.

۲۰ مدرسه فوتبال در استان مجوز فعالیت دارند

دبیر هیئت فوتبال استان با بیان اینکه زمان دریافت مجوز مدارس فوتبال در استان به پایان رسیده است فت: هنوز برخی از مسئولان مدارس برای اخذ مجوز اقدامی نکرده اند و بدون مجوز در حال ثبت نام از خانواده ها هستند.

محمود عبدالهی افزود: الوند نوین، ایثار آبیک، ایرانیان قزوین، پاسارگاد، پدیده آبیک، پرسیان قزوین، پسران برتر، پیام، تکنیک برتر البرز آبیک، دانش و ورزش، ستارگان آبیک، ستارگان قزوین، سرخپوشان، سرخ جامگان آریا، صمصام، کاتالان، موج نو آبیک، میلان نوین، نمونه قزوین و پارس نوین قزوین از جمله مدارس فوتبال دارای مجوز فعالیت از هیئت هستند.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به تاکید فدراسیون فوتبال و اداره کل ورزش، هیات فوتبال استان هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارس فوتبال بدون مجوز ندارد و مدیران و مربیان مشغول در این مدارس باید پاسخگوی مشکلات باشند.

فوتبال در استان نزدیک به ۱۰ هزار بیمه شده ورزشی دارد.

رالی جام ماه خدا در قزوین برگزار شد

در این مسابقات ١١٠ شرکت کننده در قالب ٥٥ تیم از استانهای قزوین، البرز، تهران، گلستان و فارس در دو کلاس همگانی و حرفه ایی به رقابت پرداختند.

در کلاس همگانی، تیم سهیل ماجدی و مونا خلیلی اول شدند، تیم فهیمه وفاجو و محمد مهدی زمانی دوم شد و سعیده گلابگیرها و بهاره ذوالقدر هم سوم شدند.

در کلاس حرفه ایی رانندگان استان قهرمان شد، ترکیب مهدی زندیان و محمود رضا عبادیان قهرمان شد، تیم محمد حسن و محمد رادمنش دوم شد و رضا نانکلی و مسعود زندیان هم سوم شدند.

کاپ اخلاق مسابقات هم به نازی رنجبر از استان فارس تعلق گرفت.

این مسابقات در مسیر شهرهای قزوین و الوند در مسافت ۱۴۰ کیلومتر برگزار شد.