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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج:

۲۸ مدرسه برای اسکان مسافران تابستانی آماده شده است

۲۸ مدرسه برای اسکان مسافران تابستانی آماده شده است

سنندج - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج گفت: آموزش و پرورش ۲۸ مدرسه را به عنوان ستاد اسکان مسافران تابستانی با کیفیتی بالا آماده و تجهیز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر امروز در جلسته ستاد خدمات سفر های تابستان که در فرمانداری با حضور مدیران دستگاه های شهرستان سنندج برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش نیز امسال به مانند هرسال در خدمت ستاد سفر های تابستانه به منظور اسکان مسافران خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با بیان اینکه حجم مسافران تابستانی به نسبت ایام نوروز نیست، اظهار داشت: مدیریت آموزش و پرورش نواحی یک و دو سنندج با هماهنگی اداره کل تصمیم گرفته است که به منظور هدر نرفتن انرژی هر سال یکی از نواحی ستاد های خود را در اختیار مسافران فرهنگی و در صورت نیاز غیر فرهنگی قرار دهد.

وی با بیان اینکه ۲۸ مدرسه برای اسکان مهمانان در نظر گرفته شده است، افزود: کیفیت و سطح خدمات در تابستان امسال با سال های گذشته قابل مقایسه نیست و از سطح بسیار خوبی برخوردار است.

حسینی گفت: امسال به دلیل اینکه تنها یکی از نواحی ارائه خدمات می کند اقلام مورد نیاز اتاق ها به صورت کامل خواهد بود و تمام اتاق ها از تلوزیون ویخچال بهره خواهند برد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج عنوان کرد: در ایام نوروز سال جاری ۸۱۰ تخت توسط مهمان پذیر ها هتل ها فراهم شده بود که آموزش و پرورش به تنهایی اسکان بیش از پنج هزار نفر را در این ایام فراهم و کمبود تخت هتل ها ومهمانپذیر ها را جبران کرد.

وی افزود: مدراس جای اسکان مسافر نیست و امید است روزی فرا برسد که کمبود ها جبران و دستگاه آموزش و پرورش فعالیت های مربوط به خود را انجام دهد.

حسینی گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده است که مهمانان از نبود خانه های بین راهی گله داشته اند لازم است که در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج اظهار داشت: امید است تمام دستگاه های خدمت رسان یاری دهند تا تابستانی با خاطره خوب برای مسافران استان کردستان فراهم سازیم.

کد مطلب 4013526

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