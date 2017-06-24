دستگیری باند سارقان مغازه در برازجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در شهر برازجان، کارگروه ویژه ای با محوریت پلیس آگاهی تشکیل و تلاش وسیع و گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی آغاز شد.

این مقام انتظامی افزود: با تحقیقات میدانی انجام شده سه نفر در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ رضوی اظهار داشت: متهمان در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی مأموران به ارتکاب پنج فقره سرقت مغازه در شهر برازجان اعتراف و اقرار کردند که اموال مسروقه را در یکی از شهرستان‌های همجوار فروخته‌اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در این ارتباط مالخر دستگیر و مقادیری از اموال مسروقه از وی کشف و چهار نفر متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.