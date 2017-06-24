صدور ۳ هزار پروانه کسب در قم/ فعالیت ۶ هزار صنف بدون مجوز

حسن احمدلو با در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال برنامه خاصی برای روز اصناف در قم نداشتیم، گفت: برنامههای سالروز اصناف به صورت ملی و مشترک روز یکم تیرماه و با آغاز به کار تلویزیون اینترنتی اصناف توسط رئیس جمهور انجام شد.
وی به تشریح فعالیتهای اپلیکیشن جدید «صنفِ شهر قم» پرداخت و گفت: این اپلیکیشن با هدف معرفی واحدهای صنفی قم و سهولت دسترسی به مشاغل مختلف و توسعه کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی شده است.
رئیس اتاق اصناف استان قم این اپلیکیشن را یک بانک اطلاعاتی کامل برای صنوف مختلف ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه برنامه ایمن باکس برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات مالی و حسابداری صنوف مختلف طراحی شده است.
وی با اشاره به انهدام اطلاعات و اسناد مالی کسبه ساختمان پلاسکو اظهار کرد: برنامه ایمن باکس با ذخیره سازی اطلاعات صنوف و قابلیت ارسال به فضای مختلف اینترنتی امنیت مالی کسبه را افزایش میدهد.
طرح ویژه بازرسی در ایام ماه مبارک
احمدلو در خصوص اقدام واحد بازرسی و نظارت اصناف در ایام ماه مبارک رمضان گفت: خوشبتخانه ۱۷ بازرس از اتحادیههای صنفی مختلف به همراه بازرسان تعزیرات و سازمان صنعت طرح نظارت بر قیمت و کیفیت مایحتاج را برعهده گرفتند.
وی با بیان اینکه بازرسیهای اصناف کاملاً تخصصی انجام میشود، گفت: هریک از بازرسان اتاق اصناف با توجه به ردههای صنفی انجمنهای خود را رصد میکنند.
رئیس اتاق اصناف استان قم با اشاره به قوانین دست و پاگیر تولید و تجارت در کشور، گفت: متأسفانه عوامل دولتی از موانع مهم تسهیل و رفع موانع تولید و تجارت هستند.
انتقاد از نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده
وی با انتقاد از نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد: متأسفانه علاوه بر اینکه این مالیات سبب افزایش قیمت تمام شده کالا میشود، در برخی از اجناس تا سه بار مالیات لحاظ میشود.
احمدلو با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده تنها درآمد دولت را افزایش داده است، افزود: مگر سود یک کالای اساسی چقدر است که باید ۹ درصد هم مالیات ارزش افزوده لحاظ شود.
تشریح دلایل فعالیتهای بدون مجوز اصناف
وی با اشاره به اینکه اداره کار در تصمیم گیریهای بخش خصوصی دخالت میکند، گفت: ما موردی داریم که یک کارفرما کارگر متخلف خود را اخراج کرده اما اداره کار بدون تحقیق دستور برگشت به کار یک متخلف را صادر کرده است.
رئیس اتاق اصناف استان قم به دیگر موانع رونق کسب و کار اشاره کرد و گفت: الان یک کارفرما به ازای حق بیمه سه کارگر حقوق یک کارگر را به بیمه پرداخت میکند که این مسائل به افزایش هزینهها و در نهایت بیکاری کارگران منجر میشود.
وی با تأکید براینکه دولت باید انتظارات و خواستههای خود را از بخش خصوصی کم کند، گفت: اگر اقتصاد قفل شده و بازار دچار رکود است دلیلش مردم نیستند و به مدیریت برمیگردد.
احمد لو با ابراز تأسف از فعالیت حدود ۶ هزار صنف بدون مجوز در قم گفت: البته روند اجباری کردن دریافت پروانه کسب در یکی دو سال اخیر افزایشی بوده است.
وی از صدور بیش از سه هزار پروانه کسب برای واحدهای صنفی بدون مجوز در یکسال اخیر خبر داد و گفت: فشار اقتصادی، افزایش هزینهها و رکود شدید سبب فرار اصناف از دریافت مجوزهای لازم و فعالیتهای زیر زمینی میشود.
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