«تماشاچی محکوم به اعدام» در راه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تماشاچی محکوم به اعدام» به نویسندگی و کارگردانی مقداد اسلامی براساس نمایشنامه ای با همین نام از ماتئی ویسنی یک از ساعت ۲۱ روز دوشنبه، ۱۲ تیر در تماشاخانه پایتخت روی صحنه می رود.

حامد اسلامی تهیه کنندگی این نمایش را بر عهده دارد. تاکنون حضور بازیگرانی همچون میر نادر مظلومی، دیبا شیرمحمدی، مقداد اسلامی در این نمایش ۸٠ دقیقه ای مشخص شده است.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به مشاور کارگردان: بهنام تشکر، عکاس: رومینا هدش، تبلیغات و فضای مجازی: گروه جارچی و گروه تئاتر مارکت و روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.