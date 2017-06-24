  1. هنر
  2. تئاتر
۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

«تماشاچی محکوم به اعدام» در راه پایتخت

«تماشاچی محکوم به اعدام» در راه پایتخت

تماشاخانه «پایتخت» به زودی میزبان نمایش «تماشاچی محکوم به اعدام» به کارگردانی مقداد اسلامی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تماشاچی محکوم به اعدام» به نویسندگی و کارگردانی مقداد اسلامی براساس نمایشنامه ای با همین نام از ماتئی ویسنی یک از ساعت ۲۱ روز دوشنبه، ۱۲ تیر در تماشاخانه پایتخت روی صحنه می رود.

حامد اسلامی تهیه کنندگی این نمایش را بر عهده دارد. تاکنون حضور بازیگرانی همچون میر نادر مظلومی، دیبا شیرمحمدی، مقداد اسلامی در این نمایش ۸٠ دقیقه ای مشخص شده است.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به مشاور کارگردان: بهنام تشکر، عکاس: رومینا هدش، تبلیغات و فضای مجازی: گروه جارچی و گروه تئاتر مارکت و روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.

کد مطلب 4013548
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها