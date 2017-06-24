کشفیات کالای قاچاق در کرمان ۴۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله حسن پور در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان، اظهار کرد: بیش از ۷۳ میلیارد تومان ارزش کالاهای قاچاق طی سال ۹۵ در فرمانده انتظامی استان کشف شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۵، کشفیات تجهیزات پزشکی ۴۴ درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی ۴۰ درصد، وسایل نقلیه دو هزار و ۲۳۹ درصد، کودهای شیمیایی سه هزار درصد، اشیاء عتیقه ۱۴ درصد، البسه ۶۱۰ درصد و قاچاق دام ۱۵ درصد افزایش داشت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: در مجموع طی سال گذشته کشفیات کالای قاچاق در استان کرمان ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در کشفیات سال گذشته ۴۲ متهم دستگیر و ارزش پرونده ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: هشت هزار گوشی همراه قاچاق در استان کشف شد که باید در این زمینه با ورود نمایندگی های مجاز فروش گوشی همراه در سطح استان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.

سرهنگ حسن پور با اشاره به اینکه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موثر است، افزود: برای انجام اقدامات زیربنایی در استان نیاز به همکاری تمام ارگان ها داریم.