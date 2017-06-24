مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول تیرماه، با شرکت ۳۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: قضاوت این دور از رقابت‌ها بر عهده داوری مهرداد جمالی بود.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان در رقابتی فشرده سینا کوروند، شایان رحمتیان، ساسان علی بابایی و سید پرویز موسوی همگی با ۵.۵ امتیاز، در مکان‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: همچنین محمدحسین قنبر علی فرزاد و نشمیل کلوندی به ترتیب عنوان بهترین بازیکن رده سنی و بانوان را کسب کردند.

وی با اشاره به مسابقات شطرنج جام رمضان شهرستان ملایر بیان کرد: مسابقات شطرنج جام رمضان شهرستان ملایر که از روز یکشنبه ۲۸ خردادماه با حضور ۴۸ بازیکن در محل هیئت شطرنج این شهر آغازشده بود، شب گذشته با قهرمانی وحید عبدلی به پایان رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: این مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی ۶۰ دقیقه برای هر بازیکن و ۱۰ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت برگزار شد.

بابایی با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: محمد صدیقی با ۶ امتیاز و هم امتیاز با عبدلی، نایب‌قهرمان شد و علی زندیه و سینا صفری با ۵.۵ امتیاز سوم و چهارم شدند.

وی یادآور شد: هادی حیدریان به‌عنوان سر داور و فاطمه مرادی به‌عنوان داور این مسابقات را قضاوت کردند.