۷۰۰حلقه چاه غیرمجاز و غیرفعال در گناوه و دیلم حفر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، کرامت جوکار افزود: در شهرستانهای گناوه و دیلم به دلیل بالا بودن سطح ایستابی، حفاری آسان و همچنین کم هزینه بودن حفر چاه، با آمار بسیار بالای از چاههای غیر مجاز غیرفعال روبرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه متروکهشدن چاههای غیرفعال و ایجاد پوشش گیاهی در اطراف آنها به خطری جدی برای شهروندان تبدیل شده است، یادآور شد: برای تعیین تکلیف اینگونه چاهها بهدلیل قدمت، مشکلاتی در پیدا کردن هویت اصلی صاحبان آنها وجود دارد ولی پس از بازدید میدانی جدید، حدود ۱۵۰ حلقه از آنها شناسایی و اخطاریه به مالکان اصلی تحویل داده شده است.
جوکار متذکر شد: متاسفانه در حال حاضر تعدادی از افراد سودجو با حفر چاههای غیر مجاز اقدام به برداشت از منابع آب زیر زمینی میکنند که این مهم باعث به هم خوردن تعادل بیلان دشتهای منطقه میشود.
رئیس اداره منابع آب شهرستان گناوه و دیلم بیان داشت: طرح انسداد چاههای غیرمجاز و برخورد با تخلفات برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان، با جدیت کامل در حال اجرا و پیگیری است.
جوکار با کمک خواستن از عموم همشهریان و بهرهبرداران اظهار داشت: با توجه به بحرانی که با آن روبرو هستیم، میطلبد در خصوص بهینه مصرف کردن آب و صرفه جویی این نعمت الهی مشارکت جدی کنند.
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