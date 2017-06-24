فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوی اسکواش‌باز همدانی به مسابقات جهانی اسپانیا اظهار داشت: اعظم غفاری از استان‌همدان و عضو تیم ملی اسکواش پیوند اعضا برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشکاران پیوند اعضا به همراه کاروان ورزشی ایران به اسپانیا اعزام می‌شود.

وی افزود: کاروان کشورمان در ۱۸ رشته حضور دارد و چهارم تیرماه عازم شهر مالاگا اسپانیا می‌شود.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان بابیان اینکه اسکواش‌باز یک سال و نیم تمرینات مستمری با مربی داشته است، گفت: خانواده اسکواش استان‌همدان برای این ورزشکار پرتلاش و خستگی‌ناپذیر آرزوی موفقیت دارد.

شبیری عنوان کرد: در نخستین اعزام تیم ملی اسکواش پیوند اعضا به مسابقات جهانی، هیئت اسکواش استان‌همدان که همواره به دنبال استعدادیابی و جذب جامعه پیوند اعضا به رشته اسکواش بوده توانست در این تیم نماینده داشته باشد.

شبیری با اشاره به رشد اسکواش همدان بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.

گفتنی است؛ بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی پیوند اعضا از چهارم تا یازدهم تیرماه (۲۵ ژوئن تا ۲ جولای) به میزبانی شهر مالاگا اسپانیا برگزار می‌شود.