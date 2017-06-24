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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان:

بانوی اسکواش‌باز همدانی به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام می‌شود

بانوی اسکواش‌باز همدانی به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام می‌شود

همدان- رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان گفت: بانوی اسکواش‌باز همدانی برای شرکت در مسابقات جهانی پیوند اعضا به اسپانیا اعزام می‌شود.

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوی اسکواش‌باز همدانی به مسابقات جهانی اسپانیا اظهار داشت: اعظم غفاری از استان‌همدان و عضو تیم ملی اسکواش پیوند اعضا برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات ورزشکاران پیوند اعضا به همراه کاروان ورزشی ایران به اسپانیا اعزام می‌شود.

وی افزود: کاروان کشورمان در ۱۸ رشته حضور دارد و چهارم تیرماه عازم شهر مالاگا اسپانیا می‌شود.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان بابیان اینکه اسکواش‌باز یک سال و نیم تمرینات مستمری با مربی داشته است، گفت: خانواده اسکواش استان‌همدان برای این ورزشکار پرتلاش و خستگی‌ناپذیر آرزوی موفقیت دارد.

شبیری عنوان کرد: در نخستین اعزام تیم ملی اسکواش پیوند اعضا به مسابقات جهانی، هیئت اسکواش استان‌همدان که همواره به دنبال  استعدادیابی و جذب جامعه پیوند اعضا به رشته اسکواش بوده توانست در این تیم نماینده داشته باشد.

شبیری با اشاره به رشد اسکواش همدان بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.

گفتنی است؛ بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی پیوند اعضا از چهارم تا یازدهم تیرماه (۲۵ ژوئن تا ۲ جولای) به میزبانی شهر مالاگا اسپانیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 4013564

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