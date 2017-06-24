بوکسورهای همدانی در مسابقات قهرمانی کشور ۲ مدال کسب کردند

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بوکسورهای همدانی در مسابقات بوکس امیدهای کشور اظهار داشت: اولین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور رده سنی امیدها به میزبانی شهر اصفهان به مدت ۴ شب برگزار شد.

وی افزود: تیم استان‌همدان با ۴ بوکسور در این مسابقات حضور پیدا کرد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به نتایج رقابت بوکسورهای همدانی گفت: یک نشان نقره توسط متین رابطی در وزن ۷۵ کیلوگرم و یک نشان برنز توسط علی فلاح در وزن ۶۴ کیلوگرم رهاورد بوکسورهای همدانی در این مسابقات بود.

چاروسایی عنوان کرد: حسین صابری به‌عنوان مربی و احمد خرم به‌عنوان داور تیم استان را در این مسابقات همراهی می‌کردند.

وی با اشاره به دعوت فوتبالیست نهاوندی به اردوی تیم ملی نوجوانان بیان کرد: بعد از استعدادیابی بازیکنان از سوی مربیان استعداد یاب تیم ملی فوتبال، محمدرضا کامیار بازیکن ارزنده یاران کورش نهاوند انتخاب شد و به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور دعوت شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: شهرستان نهاوند دارای ورزشکاران بسیار با استعدادی در رشته‌های مختلف است.