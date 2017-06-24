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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

برگزاری تورهای زیارتی-تهرانگردی ویژه ماه مبارک رمضان در غرب تهران

برگزاری تورهای زیارتی-تهرانگردی ویژه ماه مبارک رمضان در غرب تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ از برگزاری تورهای زیارتی-تهرانگردی ویژه ماه مبارک رمضان همزمان با ایام این ماه مبارک ویژه شهروندان ساکن در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر امیر جاویدپور  معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان و به منظور معرفی اماکن مذهبی و فضاهای فرهنگی شهر تهران به شهروندان و ساکنین محلات۱۳گانه منطقه۲۱، تورهای زیارتی نیمروزی ویژه ماه مبارک رمضان به مقاصد جماران، حرم مطهر امامزاده صالح (ع)، حرم حضرت امام خمینی (ره)، بی بی شهربانو (س) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برپا شد.

گفتنی است؛ این تورها به صورت نیمروزی و با همکاری ستاد گردشگری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱، نواحی سه گانه و سرای محلات ۱۳گانه این منطقه برگزار شده است.

کد مطلب 4013573

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