آغاز اعتیاد با داروهای افزایش قد/ افزایش ۲۵۷درصدی کشف مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی در نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی که صبح امروز در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، به عملکرد سه ماهه این شورا پرداخت و اظهار داشت: ۶۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه درسال گذشته متاسفانه ۲۵۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: ۵۷۵۹ نفر نیز به عنوان قاچاقچی و توزیع‌کننده و معتاد متجاهر در این مدت دستگیر شده‌اند.

نصرتی خبر داد: همچنین ۱۰ باند تهیه و توزیع متلاشی شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صد در صد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین یک کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی کشف و منهدم شده‌اند و نیز اخیرا باندی که از استان دیگری در آذربایجان شرقی حضور داشته و دارای ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: در سه‌ماهه اخیر ۴۴۱ نقطه آلوده به مواد مخدر و معتاد در استان توسط نیروی انتظامی پاکسازی شده و این از جمله اقداماتی است که ما با حساسیت جهت حفظ پاکی استان انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به شعار سازمان ملل امسال برای روز مبارزه با مواد مخدر که ۲۶ ژوئن است اعلام کرد: شعار امسال سازمان ملل «گوش کردن به کودکان و جوانان، گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آن‌هاست» که می‌توان تعابیر مختلفی از آن کرد ولی مهم‌ترین تعبیر همان انجام اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه است.

نصرتی تصریح کرد: ما تا امروز انرژی‌ و هزینه‌مان را صرف اقدامات پلیسی کرده‌ایم درحالی که باید بیش‌تر روی پیشگیری و اقدامات فرهنگی متمرکز شویم و کار کنیم.

وی بیان داشت: ما اکنون سعی می‌کنیم رویکرد همگانی کردن مبارزه با مواد مخدر و در عین حالی برخورد علمی و هوشمند با این موضوع را دنبال می‌کنیم که می‌تواند موفقیت‌های بزرگی را رقم بزند.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با حضور استاندار، دیدار اعضای دبیرخانه با نماینده ولی فقیه در استان و دیدار با خانواده شهدای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه‌هایی است که طی هفته مبارزه با مواد مخدر انجام می‌گیرد.

مشاور عالی امنیتی استاندار اضافه کرد: مشاوره رایگان اعتیاد، افتتاح کتابخانه و کارگاه اشتغال‌زایی در مرکز ماده ۱۶، برپایی تئاتر خیابانی با موضوع پیشگیری از اعتیاد، برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در تبریز، مراغه، اهر، مرند و میانه، برگزاری نمایشگاه عکس، رقابت معتادان پاک‌شده در رشته‌های ورزشی طی یک المپیاد و... از جمله برنامه‌های فرهنگی دیگر است که برای هفته مبارزه با مواد مخدر در استان تدارک دیده شده است.

وی همچنین در ادامه درباره مهم‌ترین علل رفتن جوانان و زنان به سمت مواد مخدر اعلام کرد: جمعیت قابل توجهی برای تبلیغاتی که در شبکات ماهواره‌ای مبنی بر داروهای افزایش قد و وزن و قدرت و حتی برای بیدار ماندن در شب‌های امتحان می‌شود به سمت مواد مخدر کشیده می‌شوند که واقعا اسف‌بار است.

نصرتی در پایان خاطرنشان شد: بهترین روش برای مبارزه با مواد مخدر همان کارهای فرهنگی و هنری است که نیاز داریم در این زمینه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، هنرمندان، نوابع و... پا به عرصه بگذارند چرا که تاثیرگذاری فرهنگ و هنر بسیار زیاد است.