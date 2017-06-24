مبلغان در بیان احکام دین از انتقاد و استهزاء نهراسند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در همایش تبلیغ و اطلاعرسانی دینی استان بوشهر اظهار داشت: نقش روحانیت در مقوله تبلیغ و فرهنگ جامعه، اهمیت و جایگاه تبلیغ، ویژگیهای مبلغ و رسالت و نقطه هدف مبلغین از موضوعات بسیار مهم است.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در مورد نقش روحانیت در تبلیغ دین اظهار داشت: روحانیت در همه ابعاد تاریخ تبلغی و پیامرسانی دینی را به عنوان رسالتی سترگ انجام داده است.
وی با اشاره به جایگاه تبلیغ ابراز داشت: مقوله تبلیغ آنچنان مهم است که خداوند در بین ۱۲۴ هزار پیامبر خویش گاهی یک پیامبر را فقط برای یک خانواده یا یک روستا مبعوث کرده است.
آیتالله حسینی بوشهری با بیان ویژگیهای یک مبلغ ادامه داد: مبلغ در بیان احکام دین خداوند نباید از انتقاد و حتی استهزاء بهراسد و از میدان به در برود، چرا که حتی پیامبران الهی هم توسط دشمنان به استهزاء گرفته میشدند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری ارائه محتوای سخن و شیوه ارائه مطالب و داشتن شجاعت را از دیگر ویژگیهای یک مبلغ عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: بیان احکام، دفاع از ولایت فقیه به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر از محور های فعالیتهای مبلغین است.
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