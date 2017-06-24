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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

آرای انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه ارومیه به حد نصاب نرسید

آرای انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه ارومیه به حد نصاب نرسید

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه اعلام کرد: انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه ارومیه به دلیل عدم کسب حد نصاب آرای لازم از سوی داوطلبان به مرحله دوم موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه اعلام کرد: با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در تاریخ ۷ خرداد ۹۶ در ۸ حوزه انتخابیه، به لحاظ عدم کسب حد نصاب آرای لازم از سوی داوطلبان، به استناد ماده ۱۹ شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان انتخابات به مرحله دوم موکول شد، تاریخ برگزاری مجدد انتخابات با هماهنگی داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4013582
زهرا سیفی

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