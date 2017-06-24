آرای انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه ارومیه به حد نصاب نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه اعلام کرد: با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در تاریخ ۷ خرداد ۹۶ در ۸ حوزه انتخابیه، به لحاظ عدم کسب حد نصاب آرای لازم از سوی داوطلبان، به استناد ماده ۱۹ شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان انتخابات به مرحله دوم موکول شد، تاریخ برگزاری مجدد انتخابات با هماهنگی داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.