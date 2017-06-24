به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر پیش از ظهر شنبه در این آئین ضمن تبریک اول تیر ماه، سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی ساماندهی امور تبلیغی، آموزش اقشار تاثیرگذار، گسترش فعالیت های قرآنی، ساماندهی تشکل های مردمی را از محورهای فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی افزود: ساماندهی تشکل‌های مردمی با محوریت فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های تبلیغی و گفتمان سازی در مدارس، مساجد و دانشگاه ها از دیگر فعالیت‌ها است.

حجت الاسلام الله‌داد ساتیان‌نژاد معاون فرهنگی اداره کل دادگستری استان بوشهر در سخنانی بر لزوم اهتمام مبلغین در پیشگیری از وقوع جرائم و برقراری صلح و سازش در جامعه تاکید کرد.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به بیان ویژگی های مبلغ موفق پرداخت.

همایش مذکور با محوریت نقش مبلغین در اطلاع رسانی دینی، تجلیل از روحانیون و مبلغین فعال در برگزاری مراسم ماه رمضان و ترویج فرهنگ قانونمداری و صلح و سازش در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.