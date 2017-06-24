۷۰ پرونده قاچاق کالا در شاهرود ایجاد شد/ رسیدگی حداکثری به شکایات

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی فر پیش از ظهر شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با امام جمعه شاهرود در محل دفتر وی ضمن تشریح اقدامات تعزیرات حکومتی شهرستان طی یک سال اخیر، بیان کرد: تعزیرات حکومتی در سال گذشته شاهد تشکیل ۷۰پرونده ویژه قاچاق کالا بود که این پرونده ها در رابطه به لوازم آرایشی، بهداشتی، خوراکی، سیگار، زغال، الکترونیک به خصوص گوشی تلفن همراه و تبلت، اسباب بازی، لوازم خانگی، سوخت و ... است که تعزیرات حکومتی با تشکیل پرونده برای این موارد رسیدگی کرده است.

وی افزود: عزم دستگاه قضا، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در کنار منابع طبیعی، محیط زیست و دستگاه های نظارتی بر جلوگیری از قاچاق سوخت، کالا، حیوانات، چوب و ... است که در این حوزه خوشبختانه تعامل و همراهی خوب بین ارگان های ذی ربط در شاهرود وجود دارد و ماحصل این تعامل مثبت پرونده هایی هستند که برای مثال در ۲۰ روز گذشته منجر به کشف دو محموله ۳۰ و ۶۰ هزار لیتری سوخت قاچاق و دو تن زغال چوب بوده است.

رییس تعزیرات حکومتی شاهرود در پاسخ به سوالی با موضوع تعداد پرونده های مفتوح در این اداره طی سال گذشته، گفت: یک هزار و ۵۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات طی سال ۹۵ تشکیل شده که عمده تخلفات این حوزه گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم ارائه قیمت بر روی محصول، عدم ارائه فاکتور بر محصول، مشکلات ترازو یا چانه نانوایی و ... بوده که به تمام این پرونده ها رسیدگی شده و در مراحل مختلف قرار دارند.

اسلامی فر با بیان اینکه برخی از پرونده های سال گذشته به تذکر، جریمه و تعطیلی مقطعی انجامیده اند، بیان کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی شاهرود نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ هشت درصد رشد داشته اما تعداد پرونده های مختومه در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از رشد ۱۰درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: در سال ۹۵ همچنین ۲۰ فقره پرونده دارای شاکی خصوصی نیز به مجموعه تخلفات مرتبط با تعزیرات حکومتی شاهرود افزوده شد تا این میزان با احتساب ۷۰ پرونده حوزه قاچاق تعداد پرونده های تخلف این حوزه را به ۹۰ مورد برساند که این میزان نیز در مقابل مدت مشابه سال۹۴ دارای رشد ۳۰درصدی است.

رییس تعزیرات حکومتی شاهرود بیان کرد: بیشترین تخلفات کم فروشی از سوی مردم در قشر نانوا اطلاع رسانی شده و بیشترین گزارش های تخلف گرانفروشی در حوزه بنگاه های املاک و خودرو بوده است همچنین بیشترین میزان جرم تقلب در بین کابینت سازان، در و پنجره و آسانسور اتفاق افتاده است.