سمندرهای کردستان سرشماری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت: به منظور شناسایی زیستگاههای این گونه نادر و پراکنش، تهدیدها و وضعیت زیستگاه این دو گونه سمندر، کارشناسانان بخش حیات وحش اداره کل اقدام به سرشماری آن کردند.

عبدالوحید ریاضی فر گفت وضعیت حفاظتی گونه‌های سمندر آتشین و سمندر کوهستانی کردستان درفهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) نزدیک به تهدیدمحسوب می شوند و به همین خاطر و با عنایت به برنامه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه‌های جانوری در معرض خطر تهدید به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی در سال ۱۳۹۶ و در طول برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور حفاظت از گونه‌های موصوف در اولویت کاری قرار گرفت.

ریاضی فر در مورد پراکنش این گونه گفت، این دوزیست، بومی زیستگاه‌های کوهستانی-جنگلی استان کردستان از قبیل اورامانات و محدوده شهرستانهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز، سنندج و کامیاران است.

وی عدم شناخت جوامع محلی از این گونه، تخریب زیستگاه، آلودگی منابع آبی زیستگاه به دلیل آفت کش‌ها، علف کش‌ها و کودهای شیمیایی و ورود فاضلابهای انسانی، کاهش جمعیت گونه. تغییر کاربری منابع آبی و انتقال آن به خارج از زیستگاه توسط کشاورزان، آتش زدن زیستگاه و خشکسالی را از عوامل تهدید کننده آن دانست.