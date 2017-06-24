  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

سمندرهای کردستان سرشماری شدند

سمندرهای کردستان سرشماری شدند

گونه سمندر آتشین و سمندر خال زرد کردستانی در زیستگاههای استان کردستان سرشماری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت: به منظور شناسایی زیستگاههای این گونه نادر و پراکنش، تهدیدها و وضعیت زیستگاه این دو گونه سمندر، کارشناسانان بخش حیات وحش  اداره کل اقدام به  سرشماری آن کردند.

عبدالوحید ریاضی فر گفت وضعیت حفاظتی گونه‌های سمندر آتشین و سمندر کوهستانی کردستان درفهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) نزدیک به تهدیدمحسوب می شوند و به همین خاطر و  با عنایت به برنامه سازمان حفاظت محیط زیست در جهت تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه‌های جانوری در معرض خطر تهدید به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی در سال ۱۳۹۶ و در طول برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور حفاظت از گونه‌های موصوف در اولویت کاری قرار گرفت.

ریاضی فر در مورد پراکنش این گونه گفت، این دوزیست، بومی زیستگاه‌های کوهستانی-جنگلی استان کردستان از قبیل اورامانات و محدوده شهرستانهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز، سنندج و کامیاران است.

وی عدم شناخت جوامع محلی از این گونه، تخریب زیستگاه، آلودگی منابع آبی زیستگاه به دلیل آفت کش‌ها، علف کش‌ها و کودهای شیمیایی و ورود فاضلابهای انسانی، کاهش جمعیت گونه. تغییر کاربری منابع آبی و انتقال آن به خارج از زیستگاه توسط کشاورزان، آتش زدن زیستگاه و خشکسالی را از عوامل تهدید کننده آن دانست.

کد مطلب 4013594
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها