سرعت ترمز و فرمان خودرو خودکار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به نظر می رسد نیسان قصد دارد با تولید خودروهای خودران با تسلا رقابت کند. درهمین راستا این شرکت خبر داده ویژگی جدیدی در نسل جدید خودروهای الکتریکی Leaf ارائه خواهد شد. این خودروها دارای فناوری جدیدی هستند که دستیار ProPILOT نام دارد و با کنترل سرعت، ترمز و فرمان به راننده کمک می کند.

البته نیسان اعلام نکرده نسل جدید خودروهای Leaf چه زمان به بازار عرضه می شود یا بهای آن چقدر است اما اخبار مختلف حاکی از آن است که این خودرو در ماه سپتامبر رونمایی می شود و بارگیری محموله های آن در پایان ۲۰۱۸ میلادی آغاز می شود. ویژگی Pro PILOT طوری طراحی شده تا به رانندگان در ترافیک کمک کند.

هنگامیکه راننده دکمه دستیار Pro PILOT را فشار دهد، خودرو سیستم سرعت، ترمز و فرمان را کنترل و آن را در لاین ایمن حفظ می کند. این دستیار بخشی از سیستم Nissan Intelligent Mobility است که شرکت برای تغییر شیوه رانندگی و دریافت نیروی لازم برای برای حرکت ارائه کرده است.