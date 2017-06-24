به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص اقدامات ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی بیان کرد: برنامه‌ریزی ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی در ۳ برنامه و در ۸ اقدام صورت گرفته است.

وی افزود: این ۸ اقدام شامل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی، ایجاد و توسعه کارگزاری‌های تخصصی صنعت هوایی، سامانه شبکه شرکت‌های هوایی و هوانوردی و فن‌بازار می شود.

به گفته منطقی، تشکیل بانک اطلاعاتی تجاری صنعت هوایی ایران، کنترل واردات محصولات هوایی مشابه تولید داخل و زیر مجموعه‌های شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی از دیگر اقدامات ۸ گانه برای توسعه تجاری سازی و شکت های دانش بنیان هوایی است.

وی تصریح کرد: در هر کدام از این بخش ها اقدامات مختلفی صورت گرفته و نتایج قابل قبولی داشته ایم و قصد توسعه این برنامه ها را در آینده داریم.