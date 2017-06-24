رفع تصرف۵۴۳هکتار ازاراضی ملی کردستان/رشد ۸درصدی پرونده های مختومه

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر گروسی امروز شنبه در دیدار مدیران و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی کردستان با نماینده ولی فقیه دراستان که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه انجام شد، گفت: درقوه قضاییه کار به طور عملیاتی و برنامه ای پیش می رود وامروز کار این قوه به لحاظ گستردگی و پیچیدگی متفاوت تر از گذشته است.

وی با اشاره به اینکه وظایف، اختیارات و مراجعات مردمی به دستگاه قضایی بیشتر شده است، عنوان کرد: به همین جهت در راستای خروجی و عملکرد تاثیرگذار تمامی اقدامات ما بر مبنای برنامه ای منسجم و مدون برگرفته از منویات رهبری انجام می شود.

وی بیان کرد: طرح ها و برنامه های مختلفی در راستای کاهس آسیب های اجتماعی و مقابله با ناهنجاری ها در سطح استان انجام شده که نتایج تاثیرگذاری هم داشته اند.

رییس کل دادگستری کردستان یکی از مهمترین اقدامات انجام شده را مربوط به حوزه آموزش و اطلاع رسانی خواند و بیان کرد: آموزش در قوه قضاییه بسیار فعال است و همواره کارگاه و کلاس های آموزشی برای ارتقای آگاهی های کارکنان این مجموعه دراستان برگزار می شود.

گروسی یکی از رسالت های قوه قضاییه را مطالبه گری اجرای وظایف دستگاه های اجرایی استان ذکر کرد و افزود: مطالبه گری مجموعه قضایی از دستگاه های اجرایی استان در ارتباط با عوامل افزایش آسیب های اجتماعی وغیره موثر بوده و مورد توجه مدیران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته قضات هزار و ۲۰۰ مورد بازدید از زندان های استان داشتند، گفت: قضات در این بازدیدها از نزدیک مسائل و مشکلات زندانیان را مورد بررسی قرار می دهند و خوشبختانه این اقدام همواره منجر به آزادی تعدادی از زندانیان می شود.

وی بیان کرد: جمعیت کیفری زندان های استان در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، ۶ درصد و ورودی های زندان هم ۱۳ درصد کاهش داشته است.

رییس کل دادگستری کردستان اعلام کرد: ۲ هزار و ۹۹۵ پرونده مربوط به زمین خواری با هزار و ۴۲۱ متهم در استان تشکیل شده است که تاکنون ۵۴۳ هکتار از مرغوب ترین اراضی ملی که ارزش ریالی آن ۱۶۱ میلیارد ریال است، رفع تصرف شده است.

گروسی از افزایش ۷.۱ درصدی پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان خبرداد و گفت: در سال ۹۴ میزان پرونده های ورودی حدود ۲۵۰ هزار پرونده بوده که در سال گذشته به ۲۵۰ هزا رو ۶۵۰ پرونده افزایش پیدا کرد.

وی بیان کرد: تعداد پرونده های مختومه سال ۹۵،۲۶۵ هزار و ۴۸۴ پرونده بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه درسال ماقبل آن ۸.۷۴ درصد رشد داشته است.