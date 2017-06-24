۴۵هزار فقره پرونده طی سال گذشته به پزشکی قانونی مرکزی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طبق آمار مراجعات پزشکی قانونی، ۵۱۳ نفر سال گذشته بر اثر حوادث رانندگی در استان مرکزی جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: مرگ طبیعی با ۱۴ درصد، مواد مخدر با ۳.۴ درصد و حوادث ناشی از کار با ۲.۹ درصد به ترتیب از دیگر عوامل مرگ و میرهای ثبت شده استان در پزشکی قانونی استان مرکزی در سال گذشته بوده و ۱۹ نفر نیز بر اثر حوادث ناشی از کار در استان مرکزی جان خود را از دست داده اند.

رضایی کمبود نیروی متخصص را یکی از مشکلات پزشکی قانونی استان مرکزی عنوان کرد و افزود: مجموع پرونده های نقص عضو افراد در پزشکی قانونی استان مرکزی در این مدت هشت هزار و ۱۱۴مورد بوده است.

وی یاد آور شد: مجوز ۱۰۳ عمل سقط جنین قانونی پارسال در استان مرکزی صادر شده که این مجوز پس از انجام مراحل قانونی و کارشناسی برای مادران و نوزادانی که دارای مشکل هستند تا ۱۷ هفتگی بارداری صادر می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در استان مرکزی را در سال گذشته ۱۰ مورد عنوان کرد و افزود: در این مدت ۱۵ نفر نیز بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در استان مرکزی جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل صد درصد افزایش داشته است.

رضایی از اجرای طرح دادپزشک در پزشکی قانونی استان مرکزی خبر داد و بیان کرد: در این طرح جواز دفن متوفیان که به صورت طبیعی جان خود را از دست داده اند در کوتاهترین زمان صورت می گیرد.