استان سمنان۲۰۰۰زندانی دارد/ حضور ۱۹۰ نفر زندانی زن

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عرب در نشست خبری ظهر شنبه خود به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری سمنان، ضمن بیان اینکه شرایط نگهداری از دو هزار زندانی هم اکنون در استان مطلوب است، بیان کرد: ۸۵درصد از زندانیان استان بومی، پنج درصد متعلق به اتباع خارجه و ۱۰درصد نیز غیر بومی ایرانی هستند.

وی افزود: این تعداد زندانی در سال۹۵ با موافقت اداره کل زندان ها، از ۹هزار و ۵۳۲ مورد اجازه مرخصی چند روزه استفاده کرده اند.

مدیرکل امور زندان های استان سمنان، گفت: ۲۵ درصد زندانیان استان به دلیل سرقت و۵۲ درصد به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در حبس هستند که این امر نشان می دهد فراوانی این دو جرم در استان، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند و همچنین نزاع و درگیری، جرایم مالی و اقتصادی، قتل، فضای مجازی و ... در رتبه های بعد قرار دارند.

عرب درباره اقدامات تامینی زندان های استان سمنان نیز، توضیح داد: در سال گذشته با تدابیر ماخوذه، ۵۵ نشست تخصصی روانشناسی با فرزندان زندانیان، همسران آنها و خانواده هایشان برگزار شده تا از این راه بتوانیم آموزش های مهارتی مخصوص شرایط خاص خانواده های زندانیان را با هدف جلوگیری از بزهکاری نونهالان و نوجوانان، را ارائه دهیم که خوشبختانه در این راستا موفقیت های خوبی نیز به دست آمده که نمونه آن استقبال بسیار خوب خانواده ها از این امر است.

وی افزود: ارائه مشاوره به زندانیان و خانواده هایشان در موضوعات مختلف به خصوص روانشناسی و همچنین جلوگیری از فروپاشی خانواده زندانیان از دیگر اقدامات تامینی است که اداره کل زندان های استان سمنان آن را در سطح چهار شهرستان استان صورت می دهد.

مدیرکل زندان های استان سمنان در پاسخ به سوالی با موضوع گلریزان آزادی زندانیان در سال گذشته و امسال، توضیح داد: دو نوع آزادی زندانیان در این بین وجود دارد که نخست ستاد دیه و سپس کمک های مردمی است لیکن باید گفت در سال گذشته با پرداخت سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از سوی ستاد دیه استان ۷۵ نفر از زندانیان آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند که ۱۰۰درصد این افراد به علت دیه به زندان افتاده بودند.

عرب بیان کرد: در حوزه کمک های مردمی نیز طی سال۹۵، ۶۸ زندانی جرایم غیرعمد در سطح استان سمنان از طریق کمک های مردمی آزاد شدند.