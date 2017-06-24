محدودیت های ترافیکی عید فطر در محورهای هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام تعطیلات عید سعید فطر، اعمال می شود، اظهار داشت: در صورتی که عید سعید فطر روز یکشنبه ۴ تیرماه اعلام شود کلیه محدودیت ها وممنوعیت های ترافیکی یک روزجلوتر اعمال می شود.

وی با اشاره به محدودیت های ترافیکی شرق استان تهران، گفت: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ١٢ ظهر روز یکشنبه ۴ تیر ماه تا ساعت ٦ روز شنبه ۱۰ تیرماه از محورهای هراز و فیروزکوه و محور امام رضا(ع) ممنوع است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: همچنین تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ٨ روز یکشنبه تاریخ ۴ تیرماه تا ساعت ٦ روز چهارشنبه تاریخ ۷ تیرماه و همچنین از ساعت ٨ تا ٢٤ روز پنجشنبه ۸ تیرماه و نیز از ساعت ٨ روز جمعه ۹ تیرماه تا ساعت ١٢ ظهر روز شنبه ۱۰ تیرماه از محور هراز ممنوع است.

محبی گفت: همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه ازساعت ١٤ روز جمعه ۹ تیرماه تا ١ بامداد روز شنبه مورخ ۱۰ تیرماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ١٦ روز جمعه 9 تیرماه تا ١ بامداد روز شنبه 10 تیرماه با اعلام مامورین پلیس راه در محل، از آب اسک به رودهن، در محدوده مشاء ممنوع خواهد بود.

وی به محدودیت های ترافیکی محور فیروزکوه نیز اشاره کرد و گفت: در محور فیروزکوه، تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت١٢ تا ٢٤ روز یکشنبه 4 تیرماه و همچنین از ساعت ٨ تا ٢٤ روزهای دوشنبه 5 تیرماه و سه شنبه 6 تیرماه و جمعه 9 تیرماه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.