مردم از اقتدار ارتش و سپاه کشور در منطقه لذت می برند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا ابراهیمی ظهر شنبه در جمع کارکنان قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی اظهار کرد: قبل از انقلاب افکار اومالیستی و سکولار در جامعه رواج داشت که امام خمینی (ره) به مبارزه با این تفکر پرداخت.

وی افزود: امام راحل با کنار زدن نظام سرمایه‌داری، تفکر انقلاب اسلامی را در جامعه اسلامی بنا کرد که به دنبال آن تمام عرصه‌های موجود از جمله عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... دچار تغییرات اساسی شد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امام راحل هیمنه غرب و شرق را در هم شکست تا کشور از سلطه نجات پیدا کند و دست استعمار از کشور کوتاه شود.

انقلاب اسلامی الگو بیداری منطقه است

ابراهیمی افزود: انقلاب اسلامی ما در این مسیر سختی‌های زیادی را تحمل کرد و امروز به عنوان یک الگوی بیداری در منطقه مطرح می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز ارتش و سپاه پاسداران بازوان مقتدر رهبری و کشور هستند، ادامه داد: مردم از این اقتدار لذت می‌برند.

وی افزود: شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به دیرالزور موجب لذت بیشتر مردم از این اقتدار شد و ما به چنین نیروهای مسلح و آماده‌ای که همواره پشتیبان ولایت‌فقیه هستند افتخار می‌کنیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور چالش‌هایی از جمله بیکاری، بحران کم آبی، مهاجرت، نبود کارآفرینی در جامعه و معیشت وجود دارد که برطرف کردن همه آن‌ها تلاش همگانی می‌طلبد.