۲۹۰۰ برنامه اوقات فراغت در استان سمنان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مرادی در جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان استان سمنان که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه ساماندهی قریب به سه هزار برنامه اوقات فراغت در سامانه الکترونیکی ویژه این امر، نشان از عزم ویژه اعضای ستاد در غنی سازی اوقات فراغت دارد، بیان کرد: سامانه اوقات فراغت از نیمه دوم تیر ماه از دسترس خارج خواهد شد لذا مدیران هر چه سریعتر برنامه های خود را وارد کنند.

وی افزود: دستگاه های مختلف می بایست برنامه های ویژه اوقات فراغت خود را با بررسی در ستاد اوقات فراغت داخلی هر اداره کل، اعلام و در سامانه ثبت کنند تا در ستاد مرکزی ساماندهی امور جوانان درباره نحوه اجرای آن بحث و تبادل نظر شود.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین گفت: بیش از ۵۰ هزار کارت ویزیت معرفی سامانه اوقات فراغت در اختیار دانش آموزان استان و خانواده های این عزیزان قرار گرفته و از بابت معرفی این سامانه و ثبت نام اینترنتی آن توسط خانواده ها دغدغه ای در سطح استان وجود ندارد اما با این حال از مدیران شهرستانی می خواهیم در این زمینه بازهم اطلاع رسانی کنند.

مرادی بیان کرد: سامانه گویای ۳۱۱۸ در طول مدت شبانه روز پاسخگوی مردم در ارتباط با پایگاه های مختلف اوقات فراغت خواهد بود.

وی افزود: تا کنون در بحث ساماندهی امور جوانان و اوقات فراغت در هر شهرستان حداقل بین دو تا سه جلسه برگزار شده که خوشبختانه عزم راسخ مسئولان را به مقوله غنی سازی اوقات فراغت نشان می دهد.