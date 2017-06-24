به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته قوه قضاییه روز شنبه در مراسمی با فریدون همتی استاندار، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان، ساختمان دادگستری محمدیه افتتاح شد.

ساختمان دادگستری شهر محمدیه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با دو هزار مترمربع زیربنا بر اساس قرارداد معاوضه و تهاتر بین دادگستری استان و شهرداری محمدیه ساخته شده است.

این ساختمان با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در مدت ۱۵ ماه ساخته شده است.

شهر محمدیه اولین بخش از تقسیمات کشوری است که در سال ۹۴ صاحب دادگستری مستقل شده است.

همچنین امروزساختمان شورای حل اختلاف شهر شریفیه درزمین اهدایی شورای شهر بامساحت ۳۰۰مترمربع و زیربنای ۱۳۵مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

برای احداث ساختمان شورای حل اختلاف شریفیه یک میلیارد ریال هزینه شده است.

محمدیه و شریف آباد از توابع شهرستان البرز هستند.