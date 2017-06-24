به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مردهگی بدون زندهگی» نوشته امیر شفیعی و به کارگردانی هدی اساسی از ششم تیرماه در تماشاخانه سهنقطه روی صحنه میرود.
این نمایش با بازی ساغر سحرخیزان، پوریا غنی طبع و هوشنگ ثاقبی تا ۲۲ تیر هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۴۵ دقیقه روی صحنه است.
دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از: علی عربزاده جمالی دستیار کارگردان، فیروزه قاسمپور طراح صحنه و لباس، شیرین آذرپور طراح گرافیک و عسل عباسیان مشاور رسانهای.
«مردهگی بدون زندهگی» اثری ابزورد است که داستان یک شب از زندگی یک نعشکش را نمایش میدهد.
سالن سهنقطه در بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان واقع شده است. همچنین هدی اساسی پیش از این سابقه دستیاری هادی عامل هاشمی را در کارنامه خود داشته و در آثار نمایشی مختلفی به ایفای نقش پرداخته است.
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