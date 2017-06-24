اعلام اسامی داوران ۶ رشته جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران ۶ رشته خوشنویسی، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، نقاشی و نگارگری بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان اعلام شد.

در رشته خوشنویسی علی شیرازی و صداقت جباری، در رشته طراحی داریوش حسینی و بهاءالدین محمدی راد، در رشته عکاسی بهنام صدیقی و علی قلم سیاه، در رشته کاریکاتور علیرضا پاکدل و مسعود شجاعی طباطبایی، در رشته نقاشیی فرح اصولی و ناصر عرب پور و در رشته نگارگری مهران رضا پور، مهر زمان فخار منفرد داوری این رشته ها را بر عهده دارند.

بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره داوران رشته هنر جدید، متعاقبا اعلام خواهد شد.

بیست و چهارمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان به منظور رقابت در عرصه خلاقیت های هنری، ارتقای سطح تخصصی هنرجویان و با هدف شناسایی، تربیت و معرفی جوانان متعهد با توجه به مؤلفه شایستگی و ارتباط هنری هنرمندان جوان سراسر کشور، با حمایت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در رشته های مختلف هنرهای تجسمی از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۶ در شهرستان کرمان، برگزار می شود.