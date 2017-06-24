تاکید بر ورزش در محلات تهران/برگزاری جام رمضان در ماه مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه گفت: مسابقه فینال و اختتامیه فوتسال جام رمضان منطقه ۱۷ جمعه ۲ تیر ماه از ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ در مجموعه دارالشهدای منطقه برگزار شد.

منصوری با اشاره به حضور ۷۲تیم محلی در این دوره از مسابقات گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان از دهم خردادماه آغاز شده و پس از رقابتهای فشرده در گروه های محلی و ناحیه ای، سرانجام تیم های برتر با حضور در مجموعه ورزشی دارالشهدا، رقابت پایانی را برگزار کردند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۷ ، مجموعه ورزشی دارالشهدا را محل مناسبی برای برگزاری مسابقات ورزشی دانست و افزود: این مجموعه ورزشی در مجاورت حریم ریلی راه آهن تهران تبریز قرار گرفته و با در برداشتن سالنهای مجهز ورزشهای توپی که متناسب برای خانم ها آقایان در همه رده های سنی طراحی شده، توانسته نقش بسزایی در افزایش سرانه های برخورداری ورزشی داشته باشد.

منصوری از اهدای کاپ به سه تیم برتر این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: در این دوره تیم شیر محمد از محله آذری به سرپرستی آقای رسول یوسفی مقام اول، تیم امام زاده حسن (ع) به سرپرستی حامد غلامی مقام دوم و تیم پیام رضوان از محله جلیلی به سرپرستی سعید بابایی مقام سوم را کسب نموده و به سه تیم برتر این دوره از مسابقات جوایز، کاپ و مدال اهدا شد.

مسابقات فوتسال جام رمضان امسال که از چهارشنبه مورخ ۱۰/۳/۹۶ آغاز شد در طول ماه مبارک همه روزه از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ بامداد در مجموعه ورزشی دارالشهدا با شرکت بیش از ۷۲ تیم در رده سنی بزرگسالان با اجرای روزانه بیش از ۶ مسابقه و با حضور مسئول انجمن فوتسال محلات و پزشک و نیروی انتظامی برگزار گردید.