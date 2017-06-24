پیشرفت های علمی درکارهای تبلیغ وترویج اسلامی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز شنبه در دیدار مدیر و معاونان اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد، گفت: گرامیداشت سالروز تاسیس نهادها و سازمان های مختلف حرکتی در راستای شناساندن هر چه بیشتر این نهادها به مردم و مروری بر عملکرد ونوع فعالیت و ارزیابی کارهای انجام شده آنها است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی و زیر نظر مجموعه رهبری است، عنوان کرد: نوع فعالیت این سازمان در مقابل اقدامات دیگر سازمان ها ارزش ویژه ای دارد.

وی یکی از مهمترین فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی را معرفی اسلام ناب محمدی (ص) خواند و اظهارداشت: خداوند متعال براساس تقوای انسان به نعمت هایی را بر آنها نازل می کند و این نشان از تاثیرگذاری وجود متقین در جامعه است.

نماینده ولی فقیه درکردستان ادامه داد: سازمان تبلیغات باید به گونه ای قدرتمند و فعال در جامعه ظاهر شود و فعالیت کند که دشمنان از اقدامات این مجموعه بترسند.

آیت الله شاهرودی بیان کرد: اقتدار کشورمان تنها به قدرت نظامی نیست بلکه در تمامی حوزه ها به ویژه تبلیغی باید به گونه ای عمل شود که ترس بر دل دشمنانمان ایجاد کند.

وی اضافه کرد: امروزه دشمنان ما می خواند با سبک زندگی اسلامی مبارزه کنند و سبک زندگی غربی را در ایران اسلامی رواج دهند که سازمان تبلیغات اسلامی در این رابطه باید با تمام توان و با استفاده از نیروی انسانی توانمند وارد عرصه مبارزه شود.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات باید در کارهای تبلیغی و ترویجی خود پیشرفت های علمی را مورد توجه قرار دهد تا طرف مقابل توانایی مواجه شدن با ما را نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه درکردستان گفت: گاهی دشمن در جاهایی که عدم آگاهی وجود دارد وارد می شود و از جهالت افراد به نفع خود استفاده می کند و آنها را فریب می دهد.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه تکفیری ها نسبت به مذاهب اسلامی جهالت دارند، بیان کرد: تمامی مذاهب به این مهم که سجد بر خاک افضل تر است معتقدند ولی تکفیری ها سجده بر مُهر در هنگام نماز را شرک و بُت می پندارند.

وی با بیان اینکه اصل و اساس کارها و برنامه ها در جوامع اسلامی قرآن است، اظهارداشت: تمامی امامان و بزرگان دین ما تاکید کردند که هر آنچه گفته می شود را با قرآن تطبیق دهید بنابراین هرچقدر بتوانیم دستورات اسلام و قرآن را بیشتر مطرح کنیم به همان میزان شاهد کاهش و ازبین رفتن جهالت خواهیم بود.