حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۵۰ تا ۶۰ سال طول کشید تا تالاب گاوخونی به وضعیت فعلی رسیده است و بر این اساس احیای آن زمان بر است.

وی افزود: برنامه‌های ۵ و ۲۰ ساله در قالب مدیریت تالاب برای احیای گاوخونی در نظر گرفته شده است و بر این اساس پیش بینی ما این است در طول برنامه پنج ساله احیاء شروع و در ۲۰ ساله نهایی شود.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در طول سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن موضوع مهم حفاظت از محیط زیست خسارات زیادی به تالاب وارد شده است، گفت: چک‌هایی که از حوزه تالاب خرج شده قابل پاس کردن نیست و بر این اساس باید هر نهاد از بخشی از سهم خود بگذرد تا گاوخونی احیاء شود.

وی ادامه داد: حق آبه تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب است که اگر در قالب برنامه مدیریت زیست بومی تالاب به گاوخونی وارد شود آنگاه یقین داشته باشید که هم زاینده رود و هم تالاب احیاء می شود.

خشک شدن تالاب گاوخونی هشداری جدی برای تمام کشور است

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: تمام سعی ما در طول سال‌های اخیر این بوده است که با حفظ رطوبت تالاب از تبدیل آن به یک کانون گردوغبار جلوگیری شود، این مسئله هشداری جدی است که در طورت خشک شدن تالاب معضل گردوغبارهای سمی برای تمام کشور خسارت بار است.

وی اضافه کرد: باید موضوع احیای تالاب گاوخونی برای همه به عنوان امری جدی مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس احیای گاوخونی نیازمند مشارکت همه بخش‌های ذی‌نفع است.