فعالیت ۴۹۷معدن درخراسان جنوبی/افزایش ۳۱درصدی ثبت محدوده های معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری پیش از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: در حال حاضر ۴۹۸ معدن دارای پروانه بهره برداری با استخراج اسمی ۱۲.۸ میلیون تن در سال در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه این معادن به طور مشتقیم برای ۱۰ هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند، گفت: همچنین ۱۰۸ فقره گواهینامه اکتشاف در خراسان جنوبی وجود دارد.

سالاری از وجود ۲۴۲ پروانه اکتشاف معتبر در استان خبر داد و گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری دو میلیون تن به ذخایر معدنی کشف شده ما الحاق شده است.

وی ادامه داد: طی این مدت نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته، رشد ۷۱ درصدی پروانه های اکتشافی و رشد ۳۱.۸ درصوی ثبت محدوده های معدنی را داشته ایم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید در بخش معدن استان، قیمت پایه سنگ تزئینی کاهش یافته است.

وی از عارضا یابی مشکلات واحدهای معدنی خبر داد و گفت: در این راستا فرم هایی طرحی شده که مسئولان دولتی باید ان ها را تکمیل کرده و مشکلات موجود در واحدهای صنعتی را بیان کنند.

سالاری بیان کرد: امید است بتوانیم با تکمیل این فرم ها در سراسر استان، گام های خوبی در راستای رفع مشکلات واحدهای معدنی برداریم.