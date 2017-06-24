به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، ضمن عرض تبریک این عید در خصوص تحولات منطقه گفت: ما متوجه دسیسه بازی ها در سوریه و عراق و همچنین تلاش برای اجرای سناریوی تشکیل بحران در منطقه هستیم.

وی افزود: اما امیدواریم همه متوجه این واقعیت نیز باشند که ترکیه لقمه ای بسیار بزرگتر از آن است که با این بازی ها قابل بلعیدن باشد. ما مصمم هستیم پاسخ کسانی که تصور می کنند با این تله ها می توانند کشور ما را تسلیم کنند را در میدان به آنها بدهیم.

گفتنی است وی روز گذشته همچنین درباره تلاش ها برای ایجاد یک دولت کردی در شمال سوریه هشدار داد و گفت: همه در دنیا بدانند اگر تحولات نامطلوب اخیر در سوریه، فردا روزی مقابل ما به عنوان یک عامل تهدید ظاهر شود؛ هر آن چه که در عملیات سپر فرات انجام دادیم در همان جا نیز اعمال خواهیم کرد.

وی گفت: متاسفانه شرکای استراتژیک ما با گروه های تروریستی همکاری می کنند. ما به آنها گفتیم که بیایید عملیات علیه داعش را به اتفاق پیش ببریم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که کشورش به هیچ وجه اجازه تشکیل دولت در شمال سوریه را نخواهد داد.